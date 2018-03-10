Как заявил заместитель министра транспорта РФ Николай Асау, в мае 2016 года транспортные власти двух государств будут обсуждать проект нового соглашения по двусторонним автоперевозкам грузов, так как текущее соглашение было написано 20 лет назад.
Замминистра транспорта РФ Николай Асаул отметил, что в России хотят получить информацию о сроках возобновления российского транспорта по территории Украины и через ее территорию - пока таких официальных ответов нет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.