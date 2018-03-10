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    Нико Кранчар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Нико Кранчар
    Нико Кранчар досрочно прекратил контракт с киевским "Динамо"
    00:59 15.01.2016
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    Кранчар перешел в "Динамо" еще в 2012 году, но провел в команде лишь один сезон, после чего два года отыграл в аренде в английском "Куинз Парк Рейнджерс". В осеннем сезоне хорватский полузащитник сыграл за "Динамо" лишь один раз.
    Нико Кранчар
    Футболист Нико Кранчар будет выступать за киевское "Динамо"
    19:41 01.09.2015
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    Нико Кранчар в сезоне-2015/16 будет вновь выступать за киевское "Динамо". Кранчар последние два сезона защищал цвета английского клуба "Куинз Парк Рейнджерс", выступая на правах аренды.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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