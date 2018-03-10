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Кранчар перешел в "Динамо" еще в 2012 году, но провел в команде лишь один сезон, после чего два года отыграл в аренде в английском "Куинз Парк Рейнджерс". В осеннем сезоне хорватский полузащитник сыграл за "Динамо" лишь один раз.