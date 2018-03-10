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    Никита Джигурда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Актер Никита Джигурда. Архивное фото
    СМИ сообщили о пропаже Джигурды после визита в ДНР
    16:08 17.03.2017
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    Сообщается, что актер покинул территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, он выехал через пограничный пункт Успенка. На территории ДНР Джигурды нет.
    Актер Никита Джигурда. Архивное фото
    Джигурда объяснил, почему его лишили гражданства ДНР
    10:37 15.03.2017
    1973
    По словам шоумена и актера, получив паспорт ДНР, он предложил переназвать самопровозглашенную республику в Донецкую народную республику Украины и ввести два государственных языка.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    Джигурду лишили гражданства ДНР - Захарченко
    18:55 14.03.2017
    12256
    По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, во вторник он подписал указ о лишении актера Никиты Джигурды гражданства республики.
    Актер Никита Джигурда с паспортом гражданина ДНР
    Джигурда решил ехать на Евровидение от ДНР
    12:00 14.03.2017
    2173Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Скандальный шоумен заявил, что он - "русский артист и поэт украинского происхождения". По словам Джигурды, его участие в песенном конкурсе одобрил полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.
    Певец Никита Джигурда. Архивное фото
    Джигурду не будут лишать украинского гражданства - нардеп
    13:54 10.03.2017
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    Как сообщил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Валерий Пацкан, если власти лишат Никиту Джигурду украинского гражданства, то признают легитимность ДНР.
    Певец Никита Джигурда. Архивное фото
    Джигурда получил паспорт гражданина ДНР
    17:59 09.03.2017
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    Как сообщает министерство информации самопровозглашенной Донецкой народной республики, Никита Джигурда заполнил документы, необходимые для выдачи ему паспорта гражданина ДНР.
    Певец Никита Джигурда с супругой фигуристкой Мариной Анисиной. Архивное фото
    Суд расторг брак Джигурды и Анисиной
    16:25 29.11.2016
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    Адвокат истицы Сергей Жорин заявил, что сегодня суд удовлетворил заявление Анисиной о расторжении брака: "Джигурда на заседание не явился, суд принял решение в его отсутствие".
    Певец Никита Джигурда с супругой фигуристкой Мариной Анисиной. Архивное фото
    Джигурда подает к адвокату супруги миллионный иск о компенсации ущерба
    05:51 12.11.2016
    997
    Как сообщил Никита Джигурда, четыре охранника адвоката его супруги, олимпийской чемпионки Марины Анисиной, с которой он сейчас разводится, напали на него у суда, в результате чего у него случился гипертонический криз.
    Певец Никита Джигурда. Архивное фото
    Украинец Джигурда оказался под угрозой депортации из РФ
    18:55 11.11.2016
    1275
    Защита жены Марины Анисиной просит проверить легальность пребывания ее мужа актера Никиты Джигурды на территории РФ. Тот заявил, что у него все в порядке с документами. Бракоразводный процесс начался 2 ноября. Основные слушания назначены на 29 ноября.
    Певец Никита Джигурда с супругой фигуристкой Мариной Анисиной. Архивное фото
    Джигурда разводится с фигуристкой Анисиной
    16:43 29.01.2015
    590
    По его словам, после возвращения из Америки она с детьми не хочет возвращаться в Россию. Актер рассказал, что отказался получать французское гражданство по идейным соображениям.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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