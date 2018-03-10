Скандальный шоумен заявил, что он - "русский артист и поэт украинского происхождения". По словам Джигурды, его участие в песенном конкурсе одобрил полпред самопровозглашенной ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин.
Как сообщил Никита Джигурда, четыре охранника адвоката его супруги, олимпийской чемпионки Марины Анисиной, с которой он сейчас разводится, напали на него у суда, в результате чего у него случился гипертонический криз.
Защита жены Марины Анисиной просит проверить легальность пребывания ее мужа актера Никиты Джигурды на территории РФ. Тот заявил, что у него все в порядке с документами. Бракоразводный процесс начался 2 ноября. Основные слушания назначены на 29 ноября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".