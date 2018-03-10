Международный день Нельсона Манделы ежегодно отмечается 18 июля в день рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида в Южной Африке, бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы.
Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума посвятил победу на выборах правящей партии Африканский национальный конгресс памяти экс-президента страны, борца с апартеидом Нельсону Манделе, передает агентство Франс Пресс.
Агенты израильской разведки полвека назад обучали в Эфиопии приемам рукопашного боя и обращению с оружием Нельсона Манделу, не зная в то время, кем был их подопечный, возглавлявший борьбу с апартеидом.
По словам 67-летней местной темнокожей жительницы, которая пришла проститься с "отцом нации" в комплекс правительственных зданий в Претории, многое изменилось после прихода к власти Мадибы - как его называют южно-африканцы.
Власти Южно-Африканской республики намерены открыть самый большой в стране и в мире памятник первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе, который недавно скончался после продолжительной болезни.
Громкими возгласами, песнями и традиционными танцами жители Южно-Африканской республики встретили гроб с телом экс-президента страны Нельсона Манделы, который был провезен в пятницу утром из военного госпиталя.
Торжественная церемония прощания с экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой начинается на футбольном стадионе в Соуэто в Йоханнесбурге под проливным дождем. Участвовать в панихиде прибыли более 90 мировых лидеров.
Премьер-министр Чехии Иржи Руснок в беседе с министром обороны Властимилом Пицеком рассказал о своем искреннем нежелании посещать похороны первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы, скончавшегося в четверг на 96 году жизни, не зная, что его разговор записывается.
Украина отдает дань уважения великому сыну африканского континента Нельсону Манделе, который всегда был верен гуманистическим идеалам, высоким духовным ценностям, принципам демократии и справедливости.
Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, скончавшегося минувшей ночь, поблагодарил мир и сограждан за поддержку, оказанную его семье. В начале июня Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции.
"Нельсон Мандела являл собой пример для всего человечества с точки зрения демократических убеждений и свобод", - сказал президент швейцарской конфедерации Дидье Буркхальтер, открывая заседание встречи СМИД ОБСЕ в пятницу.
Президент США Барак Обама распорядился приспустить государственные флаги на Белом доме и других правительственных учреждениях в знак траура по скончавшемуся Нельсону Манделе – первому чернокожему президенту ЮАР.
Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в числе многих других личностей из мира спорта почтил память скончавшегося в ночь с четверга на пятницу экс-президента ЮАР Нельсона Манделы.
В 2011 году Мандела возглавил список мировых лидеров с безупречной репутацией по итогам исследования, проведенного компанией Reputation Institute, в котором приняли участие более 50 тысяч человек из 25 стран мира.
Последний раз официально о здоровье Манделы сообщал президент ЮАР Джейкоб Зума. Президент отметил, что состояние Манделы улучшилось, но он время от времени находится "в критическом, но стабильном состоянии".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".