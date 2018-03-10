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    Нельсон Мандела

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 48
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    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    В субботу отмечается Международный день Нельсона Манделы
    03:31 18.07.2015
    73
    Международный день Нельсона Манделы ежегодно отмечается 18 июля в день рождения одного из самых известных борцов с режимом апартеида в Южной Африке, бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Президент ЮАР посвятил победу своей партии Нельсону Манделе - СМИ
    19:42 11.05.2014
    16
    Президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума посвятил победу на выборах правящей партии Африканский национальный конгресс памяти экс-президента страны, борца с апартеидом Нельсону Манделе, передает агентство Франс Пресс.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Почтовая служба ЮАР выпустила марки с изображением Нельсона Манделы
    15:11 11.02.2014
    12
    Всего выпущено 5 миллионов марок, они будут продаваться в специальной папке с информацией о Манделе, стоимость составит приблизительно 4,5 доллара.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Госархив Израиля: разведка учила Нельсона Манделу дзюдо в Эфиопии
    14:31 24.12.2013
    8
    Агенты израильской разведки полвека назад обучали в Эфиопии приемам рукопашного боя и обращению с оружием Нельсона Манделу, не зная в то время, кем был их подопечный, возглавлявший борьбу с апартеидом.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    В ЮАР считают, что жизнь кардинально изменилась после прихода Манделы
    18:23 13.12.2013
    13
    По словам 67-летней местной темнокожей жительницы, которая пришла проститься с "отцом нации" в комплекс правительственных зданий в Претории, многое изменилось после прихода к власти Мадибы - как его называют южно-африканцы.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Самый крупный памятник Манделе планируется открыть в Претории
    15:02 13.12.2013
    11
    Власти Южно-Африканской республики намерены открыть самый большой в стране и в мире памятник первому чернокожему президенту ЮАР Нельсону Манделе, который недавно скончался после продолжительной болезни.
    Прощание с Нельсоном Манделой в ЮАР
    Песнями и криками южноафриканцы встретили гроб с телом Манделы
    10:59 13.12.2013
    7
    Громкими возгласами, песнями и традиционными танцами жители Южно-Африканской республики встретили гроб с телом экс-президента страны Нельсона Манделы, который был провезен в пятницу утром из военного госпиталя.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Панихида по Нельсону Манделе начинается на стадионе в Йоханнесбурге
    11:44 10.12.2013
    1
    Торжественная церемония прощания с экс-президентом ЮАР Нельсоном Манделой начинается на футбольном стадионе в Соуэто в Йоханнесбурге под проливным дождем. Участвовать в панихиде прибыли более 90 мировых лидеров.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Рауль Кастро примет участие в панихиде по Нельсону Манделе
    08:47 09.12.2013
    1
    Председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро примет участие в панихиде по экс-президенту ЮАР Нельсону Манделе, которая пройдет во вторник в Йоханнесбурге. На панихиду прибудут около 60 глав государств.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Премьера Чехии удручает перспектива поездки в ЮАР на похороны Манделы
    10:42 08.12.2013
    8
    Премьер-министр Чехии Иржи Руснок в беседе с министром обороны Властимилом Пицеком рассказал о своем искреннем нежелании посещать похороны первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы, скончавшегося в четверг на 96 году жизни, не зная, что его разговор записывается.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Трехдневный траур объявлен в Египте в связи с кончиной Манделы
    17:13 06.12.2013
    5
    Временный глава Египта Адли Мансур издал указ об объявлении с пятницы на всей территории Египта трехдневного государственного траура в связи со смертью бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Тело Манделы перевезли в военный госпиталь Претории
    14:00 06.12.2013
    1
    Тело скончавшегося экс-президента ЮАР Нельсона Манделы в пятницу перевезли в военный госпиталь Претории. Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Янукович: Украина отдает дань уважения Манделе
    12:50 06.12.2013
    1
    Украина отдает дань уважения великому сыну африканского континента Нельсону Манделе, который всегда был верен гуманистическим идеалам, высоким духовным ценностям, принципам демократии и справедливости.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Внук Манделы от имени семьи поблагодарил мир за поддержку
    11:41 06.12.2013
    4
    Внук экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, скончавшегося минувшей ночь, поблагодарил мир и сограждан за поддержку, оказанную его семье. В начале июня Мандела попал в больницу с рецидивом легочной инфекции.
    Заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
    Участники СМИД ОБСЕ в Киеве почтили память Манделы минутой молчания
    10:19 06.12.2013
    8Заседание Совета министров ОБСЕ
    "Нельсон Мандела являл собой пример для всего человечества с точки зрения демократических убеждений и свобод", - сказал президент швейцарской конфедерации Дидье Буркхальтер, открывая заседание встречи СМИД ОБСЕ в пятницу.
    Президент США Барак Обама
    Обама распорядился приспустить флаги США в связи с кончиной Манделы
    09:32 06.12.2013
    0
    Президент США Барак Обама распорядился приспустить государственные флаги на Белом доме и других правительственных учреждениях в знак траура по скончавшемуся Нельсону Манделе – первому чернокожему президенту ЮАР.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду в числе других спортсменов почтил память Манделы
    09:25 06.12.2013
    21
    Футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду в числе многих других личностей из мира спорта почтил память скончавшегося в ночь с четверга на пятницу экс-президента ЮАР Нельсона Манделы.
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела
    Экс-президент ЮАР Нельсон Мандела скончался в возрасте 95 лет
    09:22 06.12.2013
    11
    В 2011 году Мандела возглавил список мировых лидеров с безупречной репутацией по итогам исследования, проведенного компанией Reputation Institute, в котором приняли участие более 50 тысяч человек из 25 стран мира.
    Нельсон Мандела и его супруга Граса Машел. Архив
    Нельсон Мандела по-прежнему болен, он не может говорить
    14:00 17.11.2013
    10
    "Его спальня как палата реанимационного отделения. Он по-прежнему довольно болен", - цитирует издание слова Винни Мадикзела-Манделы.
    Нельсон Мандела и его супруга Граса Машел. Архив
    Друг Нельсона Манделы рассказал о самочувствии экс-президента ЮАР
    18:20 02.11.2013
    9
    Последний раз официально о здоровье Манделы сообщал президент ЮАР Джейкоб Зума. Президент отметил, что состояние Манделы улучшилось, но он время от времени находится "в критическом, но стабильном состоянии".
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