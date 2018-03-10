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    Неля Штепа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Бывший мэр Славянска Неля Штепа на суде.
    Штепа заявила о намерении снова стать мэром Славянска
    17:52 17.01.2018
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    Экс-мэр Славянска Неля Штепа заявила, что когда была в родном городе, люди ее обнимали, целовали и просили, чтобы она снова стала мэром.
    Экс-мэра Славянска Неля Штепа в суде. Архивное фото
    Судьи в очередной раз взяли самоотвод по делу экс-мэра Славянска Штепы
    03:41 12.01.2018
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    После отказа двух подряд коллегий судей дело Нели Штепы будет передано в Апелляционный суд Харьковской области для определения подсудности, то есть выбора другого райсуда Харькова.
    Бывший мэр Славянска Неля Штепа на суде.
    Штепа рассказала, от кого получала указания в 2014 году
    15:25 10.10.2017
    1744
    По словам Нели Штепы, она получала указания от Сергея Пашинского, который в свою очередь говорил, что это от Александра Турчинова.
    Экс-мэр Славянска Неля Штепа
    У Штепы сломался электронный браслет и ее снова взяли под стражу
    09:44 26.09.2017
    246
    У экс-главы Славянска сломался электронный браслет, из-за этого ее снова взяли под стражу, сама Штепа заявила, что украсит браслет стразами, как только ей его вернут.
    Экс-мэр Славянска Нели Штепа. Архивное фото
    Экс-мэр Славянска Штепа заявила, что ее избили в СИЗО
    13:13 01.09.2017
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    По словам экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, в СИЗО путем угроз заставляют заключенных подписывать "лживые сведения", за три года содержания в камере "никто не получил никаких медикаментов".
    Неля Штепы в суде. Архивное фото
    Суд оставил под стражей экс-мэра Славянска до конца июля
    11:04 28.05.2017
    152
    По данным прокуратуры, во время заседания Штепа проявила неуважение к суду, поэтому коллегия приняла решение удалить подсудимую из зала до окончания подготовительного заседания.
    В Харькове суд продлил срок содержания под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 2 сентября 2015 г.
    Суд продлил арест экс-мэру Славянска Штепе - СМИ
    06:19 29.10.2016
    252
    Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Нели Штепы до 26 декабря 2016 года включительно. Для возможности ознакомления всех сторон с видеодоказательствами в заседании объявлен перерыв до 23 ноября.
    В Харькове суд продлил срок содержания под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 2 сентября 2015 г.
    Экс-мэра Славянска Штепу оставили под арестом до середины сентября
    03:14 20.07.2016
    176
    Учитывая, что срок ареста заканчивается, суд решил продлить меру пресечения Неле Штепе в виде содержания под стражей до 16 сентября. Экс-мэр Славянска своей вину не признает.
    Экс-мэр Славянска Неля Штепа. Архивное фото
    Экс-мэра Славянска Штепу оставили под стражей еще на 2 месяца
    09:31 19.04.2016
    1134Донбасс: мир или война.
    По данным прокуратуры, во время вчерашнего заседания были допрошены трое свидетелей со стороны обвинения и четверо – со стороны защиты. Следующее заседание состоится 13 мая в 11.00.
    Экс-мэра Славянска Неля Штепа. Архивное фото
    Штепа: в захвате админзданий Славянска участвовали экс-сотрудники СБУ и МВД
    19:08 14.03.2016
    427Донбасс: мир или война.
    В захвате административных зданий Славянска принимали участие около 100 бывших работников СБУ и МВД Донецкой области, заявила бывший мэр города. По ее словам, предупреждала АП, Кабмин, СБУ о событиях в городе и об участии в этих событиях силовиков.
    В Харькове суд продлил срок содержания под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 2 сентября 2015 г.
    Харьковский суд оставил Штепу под арестом
    05:06 05.02.2016
    658Донбасс: мир или война.
    По словам председателя судебной коллегии Виктора Ежова, в связи с тяжестью обвинения суд продлил пребывание Штепы под стражей, то есть, в СИЗО, до 3 апреля 2016 года.
    Неля Штепа в суде. Архивное фото
    Харьковский суд продлил арест экс-мэру Славянска Штепе
    04:53 11.12.2015
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    Суд продлил арест экс-мэра Славянска еще на 60 дней. Соответствующее решение в четверг вынесла коллегия судей под председательством Дениса Чудовского.
    В Харькове суд продлил срок содержания под стражей экс-мэра Славянска Нели Штепы до 2 сентября 2015 г.
    Суд продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Славянска Штепе
    20:35 21.10.2015
    185
    Как сообщил судья Денис Чудовский, суд решил ходатайство прокуратуры о продлении Штепе меры пресечения удовлетворить, меру пресечения в виде содержания под стражей продлить до 19 декабря 2015 года.
    Неля Штепа в суде. Архивное фото
    Экс-мэр Славянска Штепа, находясь в СИЗО, собирается стать президентом
    02:59 08.10.2015
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    Экс-мэр Славянска обвинила премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова в связях с бывшим лидером самопровозглашенной ДНР, гражданином РФ Игорем (Гиркиным) Стрелковым.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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