По словам экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, в СИЗО путем угроз заставляют заключенных подписывать "лживые сведения", за три года содержания в камере "никто не получил никаких медикаментов".
Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Нели Штепы до 26 декабря 2016 года включительно. Для возможности ознакомления всех сторон с видеодоказательствами в заседании объявлен перерыв до 23 ноября.
В захвате административных зданий Славянска принимали участие около 100 бывших работников СБУ и МВД Донецкой области, заявила бывший мэр города. По ее словам, предупреждала АП, Кабмин, СБУ о событиях в городе и об участии в этих событиях силовиков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".