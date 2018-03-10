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    Наталья Севостьянова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Киевское СИЗО
    Минюст выставил на продажу СИЗО Киева и Львова
    02:57 03.02.2017
    161
    Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для содержания людей.
    Наталья Севостьянова
    Минюст: под действие "закона Савченко" могут попасть до 40 тыс человек
    19:29 08.08.2016
    209
    По мнению заместителя главы Мнюста, условия в СИЗО хуже, чем в колониях, и это несправедливо, когда украинская судебная система держит там людей, есть случаи, по 12 лет.
    Наталья Севостьянова Архивное фото
    Минюст: переговоры о выдаче осужденных в Крыму находятся в финальной стадии
    21:13 01.07.2016
    178
    По словам замглавы Министерства юстиции Украины Натальи Севостьяновой, украинская сторона предоставила российской подтверждение, что "готовы забрать всех".
    Станислав Клых. Архивное фото
    Украина направила запрос в РФ на выдачу осужденного Клыха
    16:28 23.06.2016
    297
    Соответствующее заявление сделала заместитель министра юстиции Наталья Севастьянова. Клых приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима. Детали она не уточнила.
    Министерство юстиции Украины
    КСУ де-факто уже принял решение об отмене закона о люстрации - Минюст
    04:46 11.06.2016
    473Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Как заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, в Конституционном суде Украины присутствует конфликт интересов, который не дает ему права рассматривать вопрос об отмене закона о люстрации.
    Взятка. Архивное фото
    Ведомство без головы. Почему никто не хочет возглавить ГБР?
    12:21 31.05.2016
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    ГБР заработает в любом случае, уверены эксперты. Секретарь конкурсной комиссии по отбору руководства Госбюро Наталья Севостьянова поясняет, что готовы продлевать конкурс, пока не наберут нужного количества кандидатов.
    Наталья Севостьянова
    В Минюсте назвали причину конфликта с ООН из-за СИЗО
    13:42 26.05.2016
    750
    Согласно данным заместителя министра юстиции Натальи Севостьяновой, со стороны Минюста будет вестись диалог с органами безопасности, чтобы делегация получила доступ ко всем учреждениям.
    Заключенные в колонии строгого режима. Архивное фото
    Реформа пенитенциарной службы: осужденных распустить, тюрьмы закрыть
    16:27 19.05.2016
    3678Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Кабмин одобрил предложение Минюста о ликвидации пенитенциарной службы в рамках реформирования пенитенциарной системы Украины. По планам, будет закрыта и распродана часть исправительных учреждений, зэков уплотнят, сотрудников "почистят".
    Министерство юстиции Украины
    Минюст назвал сроки подачи в ЕСПЧ пятого иска против России
    11:14 20.04.2016
    243
    В рамках Европейского суда по правам человека у Украины уже есть четыре "больших иска" против Российской Федерации, на этой неделе будет подан новый иск, сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.
    Совместная коллегия МВД и Минюста
    Совместная коллегия МВД и Минюста 
    05:59 11.02.2016
    209
    В среду премьер-министр Арсений Яценюк принял участие в заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел Украины и Министерства юстиции Украины "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан".
    Министерство юстиции Украины
    Комиссия по отбору членов Нацагентства по коррупции объявила перерыв
    04:13 29.11.2015
    1202
    Как пояснила глава комиссии - первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова - заседание переносится по причине того, что один из членов комиссии уезжает в командировку.
    Министерство юстиции Украины
    Антикоррупционное бюро Украины заработает до конца года - Минюст
    16:23 19.09.2015
    230Политическая коррупция в Раде. Дело Мосийчука
    Согласно информации, антикоррупционный прокурор не может быть назначен - он должен быть выбран независимой комиссией, в составе четырех человек, назначенных генпрокурором, и семи человек, выбранных Верховной Радой Украины.
    Наталья Севостьянова
    Севостьянова: Агентство противодействия коррупции будет влиятельней, чем НАБ
    21:37 27.08.2015
    124
    Агентство противодействия коррупции будет заниматься мониторингом образа жизни чиновников, заявил первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова.
    Наталья Севостьянова
    Минюст: Агентство по возвращению активов - обязательство по безвизовому режиму
    20:52 27.08.2015
    117Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Сколько будет идти возвращение активов в страну это не известно, поэтому агентство тем временем, будет заниматься управлением этих активов и наполнением бюджета страны, заявила первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова.
    Министерство юстиции Украины
    Украинцы "под колпаком" у чиновников. Плюсы и минусы единого госреестра
    12:30 23.06.2015
    394
    Министерство юстиции Украины работает над созданием базы данных граждан страны. Эксперты уверены, что подобный реестр нужен, но опасаются недобросовестных чиновников.
    Тюрьма. Архивное фото
    Тюрьмы в Украине надо не закрывать, а строить новые - эксперт
    09:14 23.06.2015
    716
    Инициатива Минюста закрыть следственные изоляторы противоречит законодательству, согласно которому подозреваемые должны содержаться под стражей в том регионе, где расследуется уголовное дело.
    Министерство юстиции Украины
    Минюст создаст офис по возвращению активов чиновников времен Януковича
    14:49 22.06.2015
    94
    Первый заместитель Минюста Наталья Севостьянова сообщила, что ведомство создает специальный офис по возвращению активов чиновников времен Януковича "для того, чтобы в дальнейшем эффективно распоряжаться средствами, которые будут возвращены".
    Заседание конституционного суда Украины. Архив
    КСУ рассмотрит конституционность закона о люстрации 16 апреля - Минюст
    13:28 09.04.2015
    79Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Через неделю начнется рассмотрение представления Верховного суда о конституционности отдельных положений люстрационного закона. Слушания КСУ будут открытыми, обещают в Минюсте.
    Кабинет министров Украины
    Кабмин признал финансовые нарушения в своей деятельности на 500 млн грн
    18:14 03.04.2015
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    В то же время сообщается, что озвученная ранее отстраненным главой ГФИ Николаем Гордиенко информация об обнаружении финансовых нарушений на 7,58 млрд грн в деятельности правительства Арсения Яценюка не соответствует действительности.
    Министерство юстиции Украины
    Кабмин намерен провести массовые сокращения в Минюсте
    14:02 23.01.2015
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    Количество департаментов, структурных подразделений сократится вдвое; будут сокращены 20% сотрудников центрального аппарата и 10% сотрудников территориальных органов юстиции.
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