Как заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, в Конституционном суде Украины присутствует конфликт интересов, который не дает ему права рассматривать вопрос об отмене закона о люстрации.
ГБР заработает в любом случае, уверены эксперты. Секретарь конкурсной комиссии по отбору руководства Госбюро Наталья Севостьянова поясняет, что готовы продлевать конкурс, пока не наберут нужного количества кандидатов.
Кабмин одобрил предложение Минюста о ликвидации пенитенциарной службы в рамках реформирования пенитенциарной системы Украины. По планам, будет закрыта и распродана часть исправительных учреждений, зэков уплотнят, сотрудников "почистят".
В рамках Европейского суда по правам человека у Украины уже есть четыре "больших иска" против Российской Федерации, на этой неделе будет подан новый иск, сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова.
В среду премьер-министр Арсений Яценюк принял участие в заседании совместной коллегии Министерства внутренних дел Украины и Министерства юстиции Украины "От новой полиции к новой юстиции и безопасности граждан".
Согласно информации, антикоррупционный прокурор не может быть назначен - он должен быть выбран независимой комиссией, в составе четырех человек, назначенных генпрокурором, и семи человек, выбранных Верховной Радой Украины.
Сколько будет идти возвращение активов в страну это не известно, поэтому агентство тем временем, будет заниматься управлением этих активов и наполнением бюджета страны, заявила первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова.
Первый заместитель Минюста Наталья Севостьянова сообщила, что ведомство создает специальный офис по возвращению активов чиновников времен Януковича "для того, чтобы в дальнейшем эффективно распоряжаться средствами, которые будут возвращены".
В то же время сообщается, что озвученная ранее отстраненным главой ГФИ Николаем Гордиенко информация об обнаружении финансовых нарушений на 7,58 млрд грн в деятельности правительства Арсения Яценюка не соответствует действительности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".