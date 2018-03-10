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    Наталья Никонорова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Флаг самопровозглашенной Донецкой республики
    Закон о реинтеграции Донбасса. В ДНР сделали заявление
    19:15 31.01.2018
    1510Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как заявила глава МИД ДНР, принятие закона о реинтеграции Донбасса осложняет работу политической подгруппы, "что не способствует разрешению актуальных проблем и, как следствие, становится залогом продолжения вооруженного конфликта".
    Президент-отель в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Политическая подгруппа по Донбассу не достигла положительного результата
    18:51 24.05.2017
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    И.о. главы МИД самопровозглашенной ДНР и представитель республики в подгруппе Наталья Никонорова сообщила, что достичь положительного результата в работе подгруппы поможет принятие регламента.
    Блокпост силовиков на въезде на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Архивное фото
    ДНР: транспортная блокада Донбасса - "умышленная сепарация территорий"
    08:48 16.03.2017
    860Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    По мнению Натальи Никоноровой, установление Киевом полной транспортной и экономической блокады - "де-факто и де-юре прямой отказ правительства Украины выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям".
    Флаг Донецкой народной республики
    ДНР передала Киеву законопроект о местных выборах в Донбассе
    18:38 13.06.2016
    1502"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Представитель ДНР в подгруппе Наталья Никонорова сообщила, что на данный момент, обсуждение модальностей происходит по рабочему документу координаторов от ОБСЕ.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Заседание подгруппы по политическим вопросам состоится 28 апреля - ДНР
    23:13 24.04.2016
    145Донбасс: мир или война.
    По словам и.о. главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, возможно проведение выборов на Донбассе в первом полугодии 2016 года, если будут согласованы все вопросы.
    Сотрудники ОБСЕ. Архивное фото
    В ДНР предложили провести выборы в Донбассе по стандартам ОБСЕ
    10:46 12.04.2016
    826"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    В самопровозглашенной ДНР заявили, что поддержали предложение представителей Российской Федерации о проведении выборов в Донбассе по стандартам БДИПЧ ОБСЕ.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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