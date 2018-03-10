Как заявила глава МИД ДНР, принятие закона о реинтеграции Донбасса осложняет работу политической подгруппы, "что не способствует разрешению актуальных проблем и, как следствие, становится залогом продолжения вооруженного конфликта".
По мнению Натальи Никоноровой, установление Киевом полной транспортной и экономической блокады - "де-факто и де-юре прямой отказ правительства Украины выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениям".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.