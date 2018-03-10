наверх
10.03.201809:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Наталья Микольская

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 29
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Наталья Микольская
    "Прикрутила". Торгпред Микольская надела носки, чтобы экономить газ
    00:25 03.03.2018
    531
    Торговый представитель Украины Наталья Микольская поддержала инициативу НАК "Нафтогаз Украины", призванную экономить газ в условиях его дефицита после остановки поставок из России.
    Наталья Микольская
    Обуть всех. Евросоюз снизил пошлину на украинскую обувь - Минэкономики
    08:16 23.07.2017
    372
    Как сообщила Наталья Микольская, пошлина была снижена до нуля с 10-14%, а украинская обувь достаточно конкурентная. Многие компании в Украине отшивают обувь по заказу иностранных брендов.
    Наталья Микольская о торговой войне с РФ. Видео
    Торгпред Украины Микольская об "экономической агрессии" РФ 
    04:51 20.05.2017
    1275
    По словам Натальи Микольской, в иске против России Украина отмечает, что транзит является неприкосновенной свободой в рамках ВТО, и, соответственно, Россия не имела никаких оснований вводить такие ограничения.
    Наталья Микольская
    Украина теряет около $1 млрд из-за "торговой агрессии России" - торгпред
    05:36 02.03.2017
    1744Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, что наибольшие потери коснулись экспорта в Кыргызстан и Казахстан.
    Флаги Украины и Канады
    В Кабмине объяснили нюансы ЗСТ между Украиной и Канадой
    15:09 30.06.2016
    293
    По словам Натальи Микольской, документ по ЗСТ между Украиной и Канадой включает только товары, "чтобы быстрее завершить переговорный процесс и сдвинуть с места хотя бы торговлю товарами".
    Уборка пшеницы
    Украина исчерпала квоту беспошлинного экспорта пшеницы в ЕС
    23:54 02.06.2016
    1189Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По данным торгового представителя Украины Натальи Микольской, в текущем маркетинговом году, который начался 1 июля 2015 года и продлится до 30 июня этого года, Украина является крупнейшим импортером пшеницы в ЕС.
    Наталья Микольская
    Украина готова ввести торговые санкции против Молдовы
    23:23 25.05.2016
    415
    Как заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская, торговые санкции могут быть введены как ответная мера на введение Молдовой ограничения на импорт ряда украинских товаров.
    Заготовка леса. Архивное фото
    Решение вопроса с экспортом древесины привлечет 1,2 млрд евро - торгпред
    00:59 18.05.2016
    202
    Торговый представитель Украины подчеркнула важность скорейшего урегулирования вопросов торговли необработанной древесиной с точки зрения соблюдения международных обязательств государства.
    Министерство экономики Украины
    Украина отменит санкции в отношении Ирана - Минэкономики
    15:30 25.04.2016
    214
    Украина присоединилась к международным санкциям против Ирана в 2007 году. По словам Натали Микольской, решение об отмене санкций может быть принято на заседании Кабинета министров 27 апреля.
    Наталья Микольская
    Торгпред Микольская подала в отставку вслед за Абромавичусом
    19:24 03.02.2016
    676Перезагрузка правительства по-украински
    По словам Натальи Микольской, она приняла очень сложное и важное решение вместе с министром Айварасом Абромавичусом уйти с должности Торгового представителя.
    Флаги Украины и Польши
    Увидели "провокаторов", испугались и ушли. Демарш депутатов Украины в Польше
    09:42 26.01.2016
    24945
    Причиной демарша трех украинских парламентариев во время экономического форума "Европа-Украина" "Польское радио" называет участие в дискуссиях пророссийских политиков, что польский евродепутат назвал "нонсенсом".
    Товары из Российской Федерации
    Как эмбарго на товары из РФ отразится на потребителях. Мнение эксперта
    12:07 21.01.2016
    2104ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Заместитель министра экономического развития Наталья Микольская сообщила, что запрещенные товары из РФ ввозят в страну под другими кодами. Эксперт Андрей Кривонос пояснил, как отразится на рядовом украинце введение эмбарго на товары из России.
    Овощи
    В списке запрещенных Украиной товаров из РФ расширена линейка овощей
    14:07 20.01.2016
    307ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Заместитель главы министерства экономразвития и торговли Украины Наталья Микольская сообщила, что расширяется продуктовая линейка - это соусы и кетчупы, дополнительно рыба и кондитерские изделия.
    Очередь из грузовиков. Архивное фото
    Украина не будет запрещать транзит товаров из РФ - торгпред
    13:59 20.01.2016
    166ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    По словам Натальи Микольской, Киев соблюдает и будет соблюдать базовые принципы функционирования международной торговли, которые заложены в соглашениях ВТО.
    Птицефабрика. Архивное фото
    Вежливый отказ. Товары из Украины не находят себе места на рынках ЕС
    09:06 20.01.2016
    31091ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Пока Порошенко рассказывает, как мы завалим Европу всякими сельхозпродуктами, а остальных – IT-услугами, и, наконец-то, заживем, его сподвижники почему-то истерят в духе "пропало все!".
    Железная дорога. Архивное фото
    Минэкономики: почти 200 вагонов вернулись в Украину из-за транзитного эмбарго
    16:46 19.01.2016
    1816ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Согласно информации ведомства, из возвращенных в Украину вагонов с товарами 128 уже перенаправлены через Белоруссию. Также сообщается, что проезд авто из Украины с грузами в РФ осложнен.
    Доллары США
    Из-за падения экспорта в Россию Украина потеряет до $600 млн — торгпред
    10:32 05.01.2016
    732ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Министерство экономического развития Украины прогнозирует, что в 2016 году произойдет резкое падение экспорта в РФ из-за вводимых эмбарго и пошлин.
    Киев
    Потеря российского рынка не станет катастрофой для Украины – торгпред
    12:05 28.12.2015
    587ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Торговый представитель Украины Наталья Микольская отметила, большинство украинских компаний, поставлявших свою продукцию на рынок России, начали переориентироваться на другие рынки.
    Министерство аграрной политики Украины
    Киев ведет переговоры о создании ЗСТ с Турцией и Израилем – Минагрополитики
    21:55 26.12.2015
    569ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Согласно информации, переговоры с представителями Израиля показали готовность обеих стран к работе над соглашением о ЗСТ. В ходе переговоров с турецкой стороной "шла речь о замещении российской продукции украинской".
    Герб Украины на флагштоке у здания Кабмина. Архивное фото
    Украина намерена подать иск в ВТО из-за российского продэмбарго - торгпред
    15:14 24.12.2015
    1116ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская заявила, что сейчас введено уже "полное эмбарго" и что Украина намерена изменить стратегию для опротестования мер со стороны РФ.
    еще 20 материалов
    Наталья Микольская
    "Прикрутила". Торгпред Микольская надела носки, чтобы экономить газ
    00:25 03.03.2018
    531
    Торговый представитель Украины Наталья Микольская поддержала инициативу НАК "Нафтогаз Украины", призванную экономить газ в условиях его дефицита после остановки поставок из России.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны