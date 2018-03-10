По словам Натальи Микольской, в иске против России Украина отмечает, что транзит является неприкосновенной свободой в рамках ВТО, и, соответственно, Россия не имела никаких оснований вводить такие ограничения.
По данным торгового представителя Украины Натальи Микольской, в текущем маркетинговом году, который начался 1 июля 2015 года и продлится до 30 июня этого года, Украина является крупнейшим импортером пшеницы в ЕС.
Причиной демарша трех украинских парламентариев во время экономического форума "Европа-Украина" "Польское радио" называет участие в дискуссиях пророссийских политиков, что польский евродепутат назвал "нонсенсом".
Заместитель министра экономического развития Наталья Микольская сообщила, что запрещенные товары из РФ ввозят в страну под другими кодами. Эксперт Андрей Кривонос пояснил, как отразится на рядовом украинце введение эмбарго на товары из России.
Согласно информации, переговоры с представителями Израиля показали готовность обеих стран к работе над соглашением о ЗСТ. В ходе переговоров с турецкой стороной "шла речь о замещении российской продукции украинской".
Заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская заявила, что сейчас введено уже "полное эмбарго" и что Украина намерена изменить стратегию для опротестования мер со стороны РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".