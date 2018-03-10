Наталья Галибаренко подчеркнула, что патриарх Кирилл – "бывший агент КГБ", который поддержал "российскую агрессию". По ее мнению, приглашение королевы "рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира".
Украина рассчитывает, что трехсторонние консультации по поводу соглашения об ассоциации с ЕС, которое, как ожидается, Киев и Брюссель подпишут в пятницу, будут предметными, заявила первый замглавы Украины Галибаренко.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".