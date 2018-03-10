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    Наталья Галибаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Королева Елизавета II
    Посла Украины возмутили планы Елизаветы II встретиться с патриархом Кириллом
    15:43 17.10.2016
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    Наталья Галибаренко подчеркнула, что патриарх Кирилл – "бывший агент КГБ", который поддержал "российскую агрессию". По ее мнению, приглашение королевы "рискует узаконить российскую внешнюю политику в глазах всего мира".
    Александр Онищенко
    Украина пока не просила Британию выдать Онищенко - посол
    11:10 25.08.2016
    165Онищенко: новая партия компромата
    Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко напомнила, что существует официальная процедура подачи в розыск по базе Интерпола, однако она не владеет данными по Онищенко.
    Посол Украины в Великобритании шокировала соцсети своим нарядом: фотожабы
    Лучшие фотожабы и комментарии на наряд посла Украины в Великобритании 
    16:16 04.03.2016
    3989
    Украинских пользователей соцсетей в большей степени заинтересовал не сам факт встречи посла Украины с королевой Великобритании, сколько наряд Натальи Галибаренко.
    Посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко (справа) и королева Елизавета II (слева)
    Посол Украины в Великобритании шокировала соцсети своим нарядом
    04:19 04.03.2016
    26235
    Украинских пользователей соцсетей в большей степени заинтересовал не сам факт встречи посла Украины с королевой Великобритании, сколько наряд Натальи Галибаренко.
    Флаги Украины и ЕС
    Украина намерена добиться отмены краткосрочных виз в ЕС в 2016 году
    18:53 29.06.2015
    398Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Заявление прозвучало на пресс-конференции в Минске. Первый заместитель министра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко сообщила, что до конца года планируется завершить техчасть.
    Министерство иностранных дел
    МИД Украины ждет от РФ конкретики на консультациях по евроинтеграции
    13:43 26.06.2014
    565Подписание экономической ассоциации Украина-ЕС
    Украина рассчитывает, что трехсторонние консультации по поводу соглашения об ассоциации с ЕС, которое, как ожидается, Киев и Брюссель подпишут в пятницу, будут предметными, заявила первый замглавы Украины Галибаренко.
    Визовый центр
    Германия с 1 июля отменяет плату за выдачу украинцам долгосрочных виз
    17:25 30.05.2014
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    Правительство Германии решило отменить плату за выдачу национальных долгосрочных виз для граждан Украины, данное решение вступит в силу 1 июля.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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