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Тег
Наталия Севастьянова
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Рассмотрение жалоб к РФ по Крыму может начаться в этом году - Минюст
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Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
Как заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, есть надежда, что "в этом году уже пройдет первый этап рассмотрения жалоб, где будет признана приемлемость этой жалобы".
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11:44 19.08.2015
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По словам Наталии Севостьяновой, Министерство юстиции Украины направило в Италию пакет документов на экстрадицию бывшего депутата, задержанного по требованию Интерпола.
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