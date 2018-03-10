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    Сами Насери

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Французский актер Сами Насери в Крыму
    Звезда "Такси" Насери собирается снять фильм в Крыму
    01:07 02.10.2017
    150Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам французского актера Сами Насери, у него есть очень большой проект по сьемкам нового фильма, "есть много планов и много перспектив, почему бы не снять его в Крыму".
    Актер Сами Насери. Архивное фото
    Украина отреагировала на визит звезды "Такси" в Крым
    18:19 30.09.2017
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    Сами Насери внесли в базу сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в оккупированный Россией украинский Крым".
    Французский актер Сами Насери в Крыму
    Звезда фильма "Такси" Сами Несери прибыл в Крым
    03:41 30.09.2017
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    Французский актер прилетел в Крым для участия в "Форуме мира", который проводит в Ялте Всемирный благотворительный альянс "Миротворец".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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