В столичной прокуратуре сообщили, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами ГФС, которые, в частности, способствовали минимизации таможенных платежей.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что Сергей Олейник отстранен от должности на два месяца. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок.
Специальный корреспондент Александр Ивасика сообщил, что в настоящее время автомобиль, в котором погиб Павел Шеремет, уже забрали с места событий. По словам правоохранителей, журналист мог несколько дней ездить на заминированном авто.
Прокуратура Украины заявила, что будет добиваться отмены решения суда о возможности отпустить одного из подозреваемых в убийстве Бузины под залог. В столичной прокуратуре надеются, что жалобу рассмотрят до конца недели.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".