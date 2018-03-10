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    Надежда Максимец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Государственная фискальная служба Украины
    В ГФС прошли обыски, изъяты документы
    00:27 10.11.2017
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    В столичной прокуратуре сообщили, что обыски связаны с расследованием уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами ГФС, которые, в частности, способствовали минимизации таможенных платежей.
    Патрульный Сергей Олейник. Архивное фото
    Смертельная погоня за BMW: суд повторно отстранил патрульного Олейника
    07:16 12.04.2017
    416
    Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что Сергей Олейник отстранен от должности на два месяца. По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок.
    Цветы на месте гибели Павла Шеремета
    К месту гибели Шеремета несут цветы - спецкор
    15:20 20.07.2016
    78Годовщина убийства Павла Шеремета
    Специальный корреспондент Александр Ивасика сообщил, что в настоящее время автомобиль, в котором погиб Павел Шеремет, уже забрали с места событий. По словам правоохранителей, журналист мог несколько дней ездить на заминированном авто.
    Денис Полищук на выходе из киевского следственного изолятора
    Прокуратура обжаловала решение о залоге для подозреваемого в убийстве Бузины
    17:09 23.06.2015
    204Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Прокуратура Украины заявила, что будет добиваться отмены решения суда о возможности отпустить одного из подозреваемых в убийстве Бузины под залог. В столичной прокуратуре надеются, что жалобу рассмотрят до конца недели.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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