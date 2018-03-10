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    Надежда Чернуха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Остатки взорвавшихся боеприпасов в Сватово Луганской области
    Жертв взрывов в Сватово больше, чем объявили власти – спецкор
    10:53 30.10.2015
    3766Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    В четверг вечером в Сватово прогремела серия взрывов на складе боеприпасов. В эфире радиостанции Голос Столицы Надежда Чернуха сообщила о подробностях происходящего в городе.
    Отвод техники ЛНР за пределами Луганска
    Спецкор: в Луганской области коммунальные проблемы стали важнее военных
    17:52 19.10.2015
    132Соцполитика, коммунальные тарифы, геноцид.
    В Луганской области отвод вооружения проходил тихо и мирно, никаких конфликтных ситуаций не было. Об этом сообщила корреспондент в Луганском регионе Надежда Чернуха.
    Танковые учения. Архивное фото
    Отвод техники начнется с Луганска - спецкор
    09:00 01.10.2015
    419Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Информации о погибших и раненных нет, поэтому все идет к тому, что отвод должен вот-вот начаться, сообщила корреспондент из Луганска Надежда Чернуха.
    Загранпаспорт РФ
    Спецкор: официального объявления о выдаче паспортов РФ в ЛНР не было
    19:40 10.09.2015
    398
    Как рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент в Луганске Надежда Чернуха, слухи о выдаче российских паспортов ходят на территории самопровозглашенной республики уже давно.
    Бойцы батальона Сич
    Обстрелы, контрабанда и возвращающиеся жители. Спецкоры о ситуации на Донбассе
    13:16 10.09.2015
    875Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Отдаленные перестрелки, товары втридорога, "обналичники" и подпольные сигареты. Чем и как живет неподконтрольный Украине Донбасс в ситуации практически устойчивого перемирия?
    Блокпост украинских военных
    Спецкор: раньше возили контрабанду в Луганск фурами, сейчас - небольшими авто
    10:34 10.09.2015
    282Обстрелы на Донбассе
    Специальный корреспондент Надежда Чернуха поделилась оперативной информацией о ситуации в Луганской области и прокомментировала громкие заявления о снижении уровня контрабанды в регион на 70-75 процентов.
    Столкновения под Верховной Радой Украины 31 августа 2015 г.
    Спецкор: луганчане считают - провокация под ВР организована провластными силами
    20:55 31.08.2015
    379Расследование столкновений под Радой
    Специальный корреспондент из Луганска Надежда Чернуха рассказала, что жители Луганска считают - акция под парламентом заранее спланирована, чтобы отменить принятые изменения в Конституцию.
    Флаг ЛНР
    В ЛНР готовы к выборам второго ноября — спецкор
    13:21 06.04.2015
    805Год АТО: причины и следствия
    В народном совете ЛНР предлагают провести выборы 2 ноября. Но готовы на это только в случае отмены решений украинского руководства об оккупированных территориях и о возможном введении миротворцев.
    Гривна
    В ЛНР создали госбанк – спецкор
    13:23 26.03.2015
    3201Особый статус Донбасса
    Как рассказывает корреспондент, была стрельба в Бахмутском направлении, и один мощный взрыв прозвучал в районе Карбонита, но это было за чертой населенного пункта.
    Ополченцы в районе Луганска
    Спецкор: в Луганской области – стрельба
    14:35 22.03.2015
    1343Особый статус Донбасса
    В области прогремела серия взрывов на железнодорожных полотнах, в домах у людей – перебои с электричеством, в разных районах периодически слышна стрельба. На фоне этого в ЛНР решают юридические сложности с продажей угля.
    Разрушенный мост в Станице Луганской
    Станица Луганская осталась без коммуникаций с областным центром — спецкор
    14:53 20.03.2015
    1620Особый статус Донбасса
    В четверг 19 марта в Станице Луганской был взорван последний автомобильный мост, который соединял поселок с областным центром и теперь пересечь его не представляется возможным ни пешком, ни на автомобиле.
    Ситуация в Луганске
    В Луганской области впервые за долгое время прогремели взрывы
    12:13 04.03.2015
    1055Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Специальный корреспондент в Луганске Надежда Чернуха сообщила, что с вечера вторника впервые за долгое время сообщили о выстрелах – это был Перевальский район, город Алчевск.
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    В Луганской области ночью стреляли, но мирные жители не пострадали
    13:28 01.03.2015
    356Донбасс: годовщина Минских соглашений
    В Луганской области в районе Крымского и "бахмутки" обстреляли позиции сил АТО, сообщил глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
    Украинские военнослужащие в селе Орехово Луганской области. Архивное фото
    В Луганской области отводят тяжелую технику, ОБСЕ мониторит
    11:38 27.02.2015
    320Украина: между миром и войной
    Спецкор Надежда Чернуха рассказала, что со стороны ЛНР заявили об отводе от линии соприкосновения в Славяносербском районе, в районе города Зимогорье. При отводе техники присутствовали представители ОБСЕ.
    Разрушения после обстрелов в Попасной
    Ночь в обстрелянной накануне Попасной Луганской области прошла спокойно
    11:31 26.02.2015
    506Украина: между миром и войной
    Корреспондент Надежда Чернуха сообщила, что после вчерашних обстрелов город пострадал достаточно сильно: некоторые части города остаются без электричества, были попадания по жилому сектору.
    Ситуация в Луганске
    В Луганске готовятся отметить День защитника Отечества - спецкор
    13:42 23.02.2015
    572Украина: между миром и войной
    Корреспондент Надежда Чернуха рассказала, что в районе 29 блокпоста состоялся обмен пленными - "были обменяны 139 украинских военных". По ее словам, практически на всей территории области спокойно.
    Силы АТО в районе Дебальцево
    В Луганской области тишина, все силы брошены в Дебальцево
    18:14 17.02.2015
    1093После 15 февраля - мир или война
    Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
    Ситуация в Луганской области
    В Луганске всю ночь слышались разрывы, над городом стояло зарево – спецкор
    11:15 12.02.2015
    414Боевые действия на Донбассе
    В ЛНР настаивают на том, чтобы до 23 февраля отменили решение о проведении антитеррористической операции на Востоке и с утра 12 февраля прекратили огонь.
    Артобстрел города Алмазная в Луганской области
    Луганскую область продолжают обстреливать, в городах много разрушений
    10:59 09.02.2015
    1116Боевые действия на Донбассе
    В Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Как сообщил пресс-офицер АТО Анатолий Стельмах, за сутки на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций ВСУ.
    Украинские военнослужащие в селе Орехово Луганской области
    В Луганской области тревожно, в Попасной один человек погиб, пятеро ранены
    19:05 29.01.2015
    469Восточный фронт. Донецк, Луганск, Мариуполь
    Населенные пункты Луганской области подвергаются постоянным обстрелам. Обстреливают Нижнее, Счастье, Крымское. Также в Счастье обстреляна теплоэлектростанция.
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