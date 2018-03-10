Как рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент в Луганске Надежда Чернуха, слухи о выдаче российских паспортов ходят на территории самопровозглашенной республики уже давно.
Специальный корреспондент Надежда Чернуха поделилась оперативной информацией о ситуации в Луганской области и прокомментировала громкие заявления о снижении уровня контрабанды в регион на 70-75 процентов.
В области прогремела серия взрывов на железнодорожных полотнах, в домах у людей – перебои с электричеством, в разных районах периодически слышна стрельба. На фоне этого в ЛНР решают юридические сложности с продажей угля.
В четверг 19 марта в Станице Луганской был взорван последний автомобильный мост, который соединял поселок с областным центром и теперь пересечь его не представляется возможным ни пешком, ни на автомобиле.
Спецкор Надежда Чернуха рассказала, что со стороны ЛНР заявили об отводе от линии соприкосновения в Славяносербском районе, в районе города Зимогорье. При отводе техники присутствовали представители ОБСЕ.
Попасная и Чернухино Луганской области снова попали под обстрел. В других населенных пунктах с понедельника относительно тихо, сообщил глава областной госадминистрации Геннадий Москаль. Информации о пострадавших среди мирных людей нет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.