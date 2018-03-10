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    Муса Магомедов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Магомедов: электроснабжение Авдеевки не восстановлено из-за обстрелов
    23:44 01.04.2017
    183Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, несмотря на наличие разрешения Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня и зеркального патрулирования ОБСЕ не удалось добиться соблюдение режима тишины.
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Электроэнергию в Авдеевке мы производим сейчас вручную - Магомедов
    12:53 27.02.2017
    239Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов подчеркнул, что из-за отсутствия гарантий безопасности ремонтные бригады не могут выехать на место для восстановления энергоснабжения.
    Дмитрий Третейкин
    Умер начальник отряда ГСЧС Авдеевки, раненный при обстреле города
    10:57 21.02.2017
    323Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, врачи не смогли спасти подполковника службы гражданской защиты Дмитрия Третейкина, который был ранен в живот.
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Директор Авдеевского коксохима считает беззаконием блокаду Донбасса
    01:41 10.02.2017
    603Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, инициаторы блокирования железной дороги в Донбассе когда-нибудь поймут – "во имя будущего нужно строить, а не разрушать".
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Авдеевский коксохим в режиме консервации - директор
    12:24 06.02.2017
    711Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов также сообщил, что количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, а морозы могут принести серьёзные проблемы.
    Последствия обстрела ополченцами Авдеевки
    Скончался подполковник ГСЧС, раненный при обстреле Авдеевки
    01:33 03.02.2017
    594Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, Дмитрий Третейкин скончался в больнице, он был ранен в живот при обстреле Авдеевки ополченцами.
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Под обстрел попали энергетики, чинившие ЛЭП в Авдеевке – директор коксохима
    16:55 02.02.2017
    196Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Энергетиков обстреляли, несмотря на наличие патрулей ОБСЕ и "все письменные гарантии обеих сторон о том, что будет соблюдаться режим тишины", сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
    Дмитрий Марунич
    Консервация Авдеевского коксохима, что дальше? Мнение Марунича
    12:06 31.01.2017
    5149Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Обострение ситуации вокруг Донецка привело к остановке Авдеевского коксохимического завода, однако центральная власть вряд ли отреагирует на это событие, и последствия скажутся только на экономике производства корпорации "Метинвест", считает эксперт Дмитрий Марунич.
    Обстрел Авдеевского коксохимического комбината
    Авдеевский коксохим начал консервацию оборудования - гендиректор
    20:20 30.01.2017
    1948Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов отметил, что в результате массированного обстрела Авдеевский коксохимический завод обесточен.
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода
    Авдеевский коксохим отключают от системы автовозмещения НДС - гендиректор
    10:14 21.07.2015
    458Украина, экономика, катастрофа
    Как сообщил Муса Магомедов, предприятие постоянно обстреливают, однако руководство завода всеми силами пытается поддерживать его деятельность, обеспечивая жителей Авдеевки работой.
    Дым над Авдеевским коксохимическим заводом
    Прямых экоугроз из-за обстрела Авдеевского коксохима нет - гендиректор
    17:32 24.05.2015
    101Донбасс. Замороженный конфликт
    Согласно информации генерального директора завода Мусы Магомедова, на установках работают люди ДТЭКа. Согласно информации, на заводе пытаются возобновить электроснабжение.
    Пожар на Авдеевском коксохимическом заводе
    В Авдеевке обстреляли коксохимический завод, горит газопровод - гендиректор
    19:03 10.02.2015
    250Боевые действия на Донбассе
    Согласно информации Мусы Магомедова, на Авдеевском коксохимическом заводе в резульате обстрела временно прекращена выдача кокса. На данный момент ведутся работы по ликвидации последствий обстрела.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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