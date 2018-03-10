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Обострение ситуации вокруг Донецка привело к остановке Авдеевского коксохимического завода, однако центральная власть вряд ли отреагирует на это событие, и последствия скажутся только на экономике производства корпорации "Метинвест", считает эксперт Дмитрий Марунич.