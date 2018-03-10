По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, несмотря на наличие разрешения Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня и зеркального патрулирования ОБСЕ не удалось добиться соблюдение режима тишины.
Энергетиков обстреляли, несмотря на наличие патрулей ОБСЕ и "все письменные гарантии обеих сторон о том, что будет соблюдаться режим тишины", сообщил директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
Обострение ситуации вокруг Донецка привело к остановке Авдеевского коксохимического завода, однако центральная власть вряд ли отреагирует на это событие, и последствия скажутся только на экономике производства корпорации "Метинвест", считает эксперт Дмитрий Марунич.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".