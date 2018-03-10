Спустя почти два месяца в Украине завершили расследование дела против журналиста Муравицкого, подозреваемого в госизмене. Теперь последнее слово за судом, который пока не смог сформировать состав коллегии для процесса над журналистом.
Согласно заявлению МИД России, задержание журналиста Василия Муравицкого - это лишь очередной эпизод кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, "тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".