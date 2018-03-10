наверх
10.03.201814:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Муравицкий Юрий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Суд по делу Муравицкого
    Дело Муравицкого: суд решает судьбу журналиста
    14:52 27.09.2017
    137Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Спустя почти два месяца в Украине завершили расследование дела против журналиста Муравицкого, подозреваемого в госизмене. Теперь последнее слово за судом, который пока не смог сформировать состав коллегии для процесса над журналистом.
    Апелляция по делу Муравицкого
    В КЗЖ призвали не делить украинских журналистов на патриотов и непатриотов
    06:38 26.08.2017
    219Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Комитет защиты журналистов, говоря о деле блогера Муравицкого, заявил, что Украина преследует критиков и СМИ, которые считают антипатриотически настроенными.
    В Житомирской области следователи СБУ объявили о подозрении в государственной измене журналисту-блогеру
    МИД РФ: задержание Муравицкого стало частью кампании по подавлению СМИ
    18:06 02.08.2017
    182Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Согласно заявлению МИД России, задержание журналиста Василия Муравицкого - это лишь очередной эпизод кампании по жестокому силовому подавлению оппозиционных журналистов, "тотальной зачистке информационного пространства Украины под нужды правящего режима".
    Здание МИД РФ
    МИД РФ: закрытие российских интернет-ресурсов в Украине нарушает свободу слова
    17:39 02.08.2017
    148Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Согласно комментария МИД РФ в связи с ситуацией вокруг журналиста Василия Муравицкого, "европейский путь" по-украински - путешествие во времени к худшим тоталитарным практикам подавления инакомыслия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги