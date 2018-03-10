Девяносто лет назад родилась американская киноактриса Мэрилин Монро. 19 мая 1962 года она спела Happy Birthday для президента США Джона Ф. Кеннеди, на праздничном концерте в честь его 45-летия в Нью-Йорке.
В 1946 году Норма Джин подписала первый контракт с кинокомпанией 20th Century Fox. Перекрасившись в блондинку, будущая актриса взяла псевдоним Мэрилин Монро, добавив звучное имя к девичьей фамилии матери.
"Слухи о пластических операциях продолжают изумлять СМИ и общественность". Преданные поклонники отказываются верить, что Монро делала подобные операции, подчеркивая, что ее "внешность абсолютно естественна".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".