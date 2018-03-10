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    Мэрилин Монро

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Хью Хефнер
    Стало известно, рядом с кем похоронят основателя Playboy Хью Хефнера
    06:35 29.09.2017
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    По данным СМИ, Хью Хефнер купил место рядом с любимой актрисой Мэрилин Монро еще в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".
    В США выйдет книга с неизвестными публике фото Мэрилин Монро 
    13:35 22.09.2017
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    Журнал Vanity Fair выложил на своем сайте подборку не публиковавшихся ранее снимков Мэрилин Монро, которые войдут в новую книгу The Essential Marilyn Monroe.
    Знаменитое платье Мерилин Монро выставлено на продажу
    Знаменитое платье Мэрилин Монро выставлено на продажу 
    16:46 16.11.2016
    338
    Знаменитое платье голливудской актрисы Мэрилин Монро, в котором она спела Happy Birthday на дне рождения президента США Джона Кеннеди, выставлено на продажу. Подробнее смотрите в видео.
    Мэрилин Монро исполняет песню Happy Birthday, Mr.President
    Платье Мэрилин Монро со дня рождения Кеннеди уйдет с молотка в США
    04:39 08.09.2016
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    По информации СМИ, аукционный дом Julien's Auctions в Лос-Анджелесе надеется выручить за этот лот, "ставший важной частью поп-культуры", от двух до трех миллионов долларов.
    Happy Birthday, Mr. President, или Самое яркое выступление Мэрилин Монро. Видео
    Happy Birthday, Mr. President, или Самое яркое выступление Мэрилин Монро 
    19:03 01.06.2016
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    Девяносто лет назад родилась американская киноактриса Мэрилин Монро. 19 мая 1962 года она спела Happy Birthday для президента США Джона Ф. Кеннеди, на праздничном концерте в честь его 45-летия в Нью-Йорке.
    Мэрилин Монро
    Девяносто лет назад родилась Мэрилин Монро
    04:59 01.06.2016
    331
    В 1946 году Норма Джин подписала первый контракт с кинокомпанией 20th Century Fox. Перекрасившись в блондинку, будущая актриса взяла псевдоним Мэрилин Монро, добавив звучное имя к девичьей фамилии матери.
    На выставке работ Энди Уорхола
    Созданный Уорхолом портрет Мэрилин Монро продан за $36 млн
    08:59 11.11.2015
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    Christie"s продолжает неделю торгов, посвященных выдающимся произведениям искусства ХХ века, представляющим такие направления как поп-арт, минимализм, абстрактный экспрессионизм и концептуализм.
    Мэрилин Монро. Архив
    Медзаписи о пластических операциях Мэрилин Монро проданы за $25 тысяч
    08:27 12.11.2013
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    Медицинские документы, подтверждающие, что голливудская актриса Мэрилин Монро делала пластические операции, проданы в ходе торгов аукционного дома Julien's Auctions за 25,6 тысячи долларов.
    Мэрилин Монро
    Документы о пластических операциях Мэрилин Монро уйдут с молотка
    08:58 09.10.2013
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    "Слухи о пластических операциях продолжают изумлять СМИ и общественность". Преданные поклонники отказываются верить, что Монро делала подобные операции, подчеркивая, что ее "внешность абсолютно естественна".
    Мэрилин Монро. Архив
    Снимки из последней фотосессии Мерилин Монро проданы в США за $41 тыс
    08:38 11.09.2013
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    Знаменитая фотосессия прошла в отеле Bel-Air в Калифорнии в 1962 году за шесть недель до смерти Мерилин Монро.
    Американская киноактриса Мэрилин Монро
    Набросок костюма Мэрилин Монро продан на аукционе за 5,7 тыс евро
    12:39 09.06.2013
    18
    Рисунок с изображением кинодивы Мэрилин Монро авторства русского эмигранта Эрте продан на аукционе Bailly-Pommery & Voutier во Франции за 5 тысяч 625 евро.
    Американская киноактриса Мэрилин Монро
    Документы о слежке ФБР за Монро впервые опубликованы без цензуры
    18:36 28.12.2012
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    Вопреки ожиданиям, лишенные цензурной правки документы не раскрывают новых обстоятельств загадочной смерти Мэрилин Монро.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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