Рано или поздно ситуация в "ПриватБанке" могла привести к катастрофическим последствиям, но его национализация не стала следствием экономических договоренностей. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Василий Мокан.
Политолог Василий Мокан в эфире Голоса Столицы напомнил, что на протяжении последнего года "ПриватБанк" входил в список финансовых учреждений, подлежащих рекапитализации со стороны Национального банка Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".