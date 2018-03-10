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    Мокан Василий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Допрос Петра Порошенко
    Допрос Порошенко: правосудие где-то рядом
    12:35 23.02.2018
    372Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Благодаря допросу Порошенко статус дела Януковича достаточно высокий, и вероятность того, что ему будет вынесен обвинительный приговор, чрезвычайно высока, отметил политолог.
    ПриватБанк
    В НБУ знали о разворовывании средств в "ПриватБанке" - эксперт
    06:18 17.01.2018
    748Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Рано или поздно ситуация в "ПриватБанке" могла привести к катастрофическим последствиям, но его национализация не стала следствием экономических договоренностей. Об этом в эфире "ГС" заявил политолог Василий Мокан.
    Василий Мокан
    Политолог знает дату отмены депутатской неприкосновенности
    15:23 20.10.2017
    409Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Политолог Василий Мокан спрогнозировал, что вопрос лишения народных депутатов иммунитета будет использован Петром Порошенко как аргумент за его кандидатуру на следующих президентских выборах.
    Владимир Гройсман
    Политолог: Гройсман не будет делать подарка оппозиции своим уходом
    09:11 23.09.2017
    682Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Заявление Владимира Гройсмана можно охарактеризовать как эмоциональное, поскольку он прекрасно осознает, что ни в какую отставку не собирается, заявил политолог Василий Мокан.
    Курт Волкер
    США не позволят стараниям Волкера по Донбассу провалиться - эксперт
    23:59 23.08.2017
    743Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил: нарушение режима прекращения огня не только найдет отражение в отчетах ОБСЕ, но и повлечет за собой последствия более глобального характера.
    Василий Мокан
    Политолог: борьба с коррупцией — пример неэффективности чиновников
    15:13 08.08.2017
    81Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Мелкая коррупция на местном уровне уменьшится в разы только после осуждения людей, которые принимают наиболее дорогие решения для Украины, считает политолог Василий Мокан.
    Василий Мокан
    Обстрелы Авдеевки, блокада Донбасса, референдум по НАТО. Мнение политолога
    08:16 03.02.2017
    1301Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Военные действия в Авдеевке, новый этап торговой блокады Донбасса, вероятный референдум о вступлении Украины в НАТО и другие ключевые темы в эфире "ГС" прокомментировал политолог Василий Мокан.
    Василий Мокан
    Политолог о качестве работы парламента и депутатов в 2016 году
    09:06 04.01.2017
    275Год 2017: планы, перспективы, ожидания
    Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" подвел итоги годовой работы парламента и заявил, что депутатам по пятибалльной шкале можно поставить "три с плюсом".
    Скифское золото
    Мокан: возврат скифского золота Украине - признание ее официальных границ
    05:27 15.12.2016
    479Скифское золото. Коллекция вернется в Украину
    Политолог Василий Мокан в эфире Голоса Столицы проанализировал, насколько ценным для Украины является решение голландского суда о возвращении ей скифского золота.
    Вывеска ПриватБанка
    Паника вокруг "ПриватБанка" подорвет всю банковскую систему - эксперт
    04:58 15.12.2016
    11908Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Политолог Василий Мокан в эфире Голоса Столицы отметил, что речь идет не о рядовом банке, а о финансовом учреждении, где содержатся значительные финансовые активы граждан Украины.
    ПриватБанк
    Мокан: деньги на рекапитализацию "ПриватБанка" использовались не по назначению
    01:43 15.12.2016
    683Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Политолог Василий Мокан в эфире Голоса Столицы напомнил, что на протяжении последнего года "ПриватБанк" входил в список финансовых учреждений, подлежащих рекапитализации со стороны Национального банка Украины.
    Василий Мокан
    Политический вопрос: действительно ли кумовство ушло в историю?
    13:12 26.11.2016
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    Политолог Василий Мокан в эфире "ГС" заявил, что процедуру конкурсов на должности чиновников нужно совершенствовать, потому что назначение молодых людей все еще вызывает возмущение в обществе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Допрос Петра Порошенко
    Допрос Порошенко: правосудие где-то рядом
    12:35 23.02.2018
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    Благодаря допросу Порошенко статус дела Януковича достаточно высокий, и вероятность того, что ему будет вынесен обвинительный приговор, чрезвычайно высока, отметил политолог.
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