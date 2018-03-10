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    Митя Фомин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Певец Митя Фомин
    Митя Фомин: артист ну никак не может быть врагом!
    17:33 22.01.2018
    1486Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Считаю, это совершенно нецивилизованная форма общения людей: если кто-то не угоден, значит – не приглашайте, не ходите на его концерты, просто игнорируйте, говорит певец Фомин.
    Певец Митя Фомин. Архивное фото
    "Переживем эти три года". Российский певец о запрете на въезд в Украину
    14:54 31.07.2017
    1335Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Митя Фомин подчеркнул, что не отказывается от своих прежних слов - "артисты - люди мира, которые своим творчеством, своей философией, своим настроением объединяют и мирят людей".
    Певец Митя Фомин
    Российский певец: от запретов СБУ страдает украинская публика
    20:28 28.07.2017
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    Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин отметил, что от запретов СБУ страдает прежде всего украинская публика, поскольку очень многим российским артистам запрещен въезд в страну.
    Певец Митя Фомин
    СБУ запретила въезд в страну на 3 года Мите Фомину
    15:41 28.07.2017
    114Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщила в пятницу пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская, российскому певцу, бывшему солисту группы Hi-Fi Мите Фомину запрещен въезд в Украину на три года.
    Певец Митя Фомин
    Митя Фомин оказался во Львове, и что из этого получилось
    18:59 04.07.2017
    3019Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Митя Фомин вдруг стал едва ли не самым известным музыкантом по обе стороны отечественной границы. В России его поступком восхитились в прайм-таймах ведущих каналов, в Украине он тут же был внесен в список "Миротворца".
    Певец Митя Фомин
    Певец Митя Фомин попал в базу данных сайта "Миротворец"
    19:01 03.07.2017
    292Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Как сообщается на сайте "Миротворец", певец Митя Фомин попал в базу данных, в том числе, за "сознательное нарушение государственной границы Украины" при въезде в Крым.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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