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    Митч Макконнелл

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Флаг США
    Лидер республиканцев в сенате попробует провести отмену Obamacare
    06:55 18.07.2017
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    Митч Макконнелл заявил, что отмена Obamacare будет произведена за два года, что обеспечит "стабильный переходный период" к новой программе здравоохранения.
    Митч Макконнелл (слева). Архивное фото
    Реальной надежды на улучшение отношений США с РФ нет - Макконнелл
    05:17 10.03.2017
    451США - Россия: санкции преткновения
    Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что "вице-президент США Майк Пенс сделал многое в Европе, чтобы заверить всех в следующем: русские не наши друзья и санкции снимать не следует".
    Барак Обама. Архивное фото
    Республиканцы назвали абсурдом слова Обамы о возможной войне с Ираном
    20:32 06.08.2015
    686
    Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл также отметил, что нынешний документ, принятый группой "пять плюс один" и Ираном - это "плохое соглашение".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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