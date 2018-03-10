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    Мишель Сапен

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Референдум в Великобритании
    Париж и Берлин сошлись на быстром Brexit
    09:38 27.06.2016
    2166Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Соответствующее заявление сделала министр финансов Франции Мишель Сапен. По ее словам, нет никакой разницы между Францией и Германией в отношении этого актуального вопроса.
    Десантный вертолетоносный корабль типа Мистраль
    Франция назвала сумму выплат за расторжение контракта по "Мистралям"
    11:18 14.08.2015
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    Министр финансов Франции Мишель Сапен уточнил, что документ по расторжению контракта с Россией будет рассмотрен советом министров Франции до конца текущего месяца.
    Референдум в Греции
    Минфин Франции: на переговорах решится, останется ли Греция в еврозоне
    10:11 06.07.2015
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    Решение о судьбе Греции в Европе будет принято только после "серьезного и глубокого обсуждения" между президентом Франции Франсуа Олландом и германским канцлером Ангелой Меркель.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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