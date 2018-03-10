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    Мишель Массон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Автомобиль Красного Креста. Архивное фото
    В Украине происходит немеждународный вооруженный конфликт – Красный Крест
    18:52 13.10.2014
    466Мировая реакция на события в Украине
    На данный момент Красный Крест оценивает ситуацию на Донбассе как немеждународный вооруженный конфликт, сообщил глава делегации МККК в Украине Мишель Массон.
    Ситуация в Донецке
    Войны в Украине нет - Красный Крест
    16:41 13.10.2014
    231"Режим тишины" на Донбассе.
    Глава делегации МККК в Украине Мишель Массон добавил, что к "немеждународным вооруженным конфликтам" также относится ситуация в Колумбии, Ливии и Сирии.
    Флаг организации Красный крест. Архивное фото
    МККК пока не закроет офис в Одессе, этого требует гуманитарная обстановка
    23:06 10.10.2014
    105Мировая реакция на события в Украине
    На данный момент "в делегации работает около полусотни международных сотрудников и 73 украинца", но и эта "цифра постоянно увеличивается", сообщил глава делегации МККК в Украине Мишель Массон.
    Конвой с гуманитарной помощью
    МККК продолжит работу в Украине в 2015 году - глава миссии
    17:52 10.10.2014
    80"Режим тишины" на Донбассе.
    Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) продолжит работу в Украине в 2015 году, однако для этого необходимо "оценить гарантии безопасности".
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    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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