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Тег
Мишель Массон
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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В Украине происходит немеждународный вооруженный конфликт – Красный Крест
18:52 13.10.2014
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Мировая реакция на события в Украине
На данный момент Красный Крест оценивает ситуацию на Донбассе как немеждународный вооруженный конфликт, сообщил глава делегации МККК в Украине Мишель Массон.
Войны в Украине нет - Красный Крест
16:41 13.10.2014
231
"Режим тишины" на Донбассе.
Глава делегации МККК в Украине Мишель Массон добавил, что к "немеждународным вооруженным конфликтам" также относится ситуация в Колумбии, Ливии и Сирии.
МККК пока не закроет офис в Одессе, этого требует гуманитарная обстановка
23:06 10.10.2014
105
Мировая реакция на события в Украине
На данный момент "в делегации работает около полусотни международных сотрудников и 73 украинца", но и эта "цифра постоянно увеличивается", сообщил глава делегации МККК в Украине Мишель Массон.
МККК продолжит работу в Украине в 2015 году - глава миссии
17:52 10.10.2014
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"Режим тишины" на Донбассе.
Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) продолжит работу в Украине в 2015 году, однако для этого необходимо "оценить гарантии безопасности".
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