Политолог Андрей Миселюк заявил, что забрать у Савченко мандат делегата в ПАСЕ решили еще после ее тайных переговоров с Захарченко и Плотницким, ведь после этого позиция украинской делегации в ПАСЕ оказалась под сомнением.
Политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что отражением замороженного конфликта на востоке Украины стало "замороженное миротворчество", когда не определены ни стороны противостояния, ни логика его урегулирования.
Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк сказал в эфире Голоса Столицы, что основная задача миссии МВФ в Украине - еще раз озвучить требования и получить отчет от украинских властей.
Расследование НАБУ по квартире Светланы Залищук, переговоры "нормандской четверки" в Берлине, отмена показа польского фильма "Волынь" — самые обсуждаемые темы на этой неделе. Агентство РИА Новости Украина подготовило обзор блогов.
Политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что Европа хотела бы если не завершения конфликта в Донбассе, то чтобы он приобрел черты внутриукраинского. Для этого нужно провести выборы и легитимизировать неподконтрольные территории.
Ключевые события дня, их причины и последствия для страны и каждого из нас в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.
Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк заявил, что обнародование "черной бухгалтерии" политсилы Тимошенко – не последнее звено в цепи "сливов" секретных партийных документов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".