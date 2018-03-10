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    Миселюк Андрей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Столкновения на Майдане Незалежности 20.02.2014
    Расследование событий Евромайдана снова застопорилось - политолог
    08:16 04.10.2017
    312Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Многие участники протестных акций ушли в политику, поэтому привлекать к ответственности людей при исполнении на высоких должностях не представляется возможным, считает политолог Андрей Миселюк.
    Андрей Миселюк
    Вопрос с запретами на продажу земли решит давление МВФ – политолог
    11:40 25.05.2017
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    Директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк заявил в эфире "ГС", что земельная реформа будет начата в ближайшее время из-за давления со стороны МВФ.
    Надежда Савченко
    Исключение из ПАСЕ: Савченко потеряла свою уникальность – политолог
    09:15 23.12.2016
    716Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Политолог Андрей Миселюк заявил, что забрать у Савченко мандат делегата в ПАСЕ решили еще после ее тайных переговоров с Захарченко и Плотницким, ведь после этого позиция украинской делегации в ПАСЕ оказалась под сомнением.
    Андрей Миселюк
    Рецепта выхода из конфликта в Донбассе не существует - политолог
    02:20 01.12.2016
    945"Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске
    Политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что отражением замороженного конфликта на востоке Украины стало "замороженное миротворчество", когда не определены ни стороны противостояния, ни логика его урегулирования.
    Андрей Миселюк
    Приезд миссии МВФ носит ритуальный характер - Миселюк
    04:30 04.11.2016
    468Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк сказал в эфире Голоса Столицы, что основная задача миссии МВФ в Украине - еще раз озвучить требования и получить отчет от украинских властей.
    Президент Украины Петр Порошенко выступает перед журналистами по итогам встречи лидеров стран нормандской четверки
    Обзор блогосферы: квартира Залищук, позор Порошенко в Берлине, фильм "Волынь"
    14:21 22.10.2016
    9414Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Расследование НАБУ по квартире Светланы Залищук, переговоры "нормандской четверки" в Берлине, отмена показа польского фильма "Волынь" — самые обсуждаемые темы на этой неделе. Агентство РИА Новости Украина подготовило обзор блогов.
    Андрей Миселюк
    В ЕС ждут выборов в Донбассе, чтобы отстраниться от конфликта - эксперт
    02:18 14.10.2016
    268Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" заявил, что Европа хотела бы если не завершения конфликта в Донбассе, то чтобы он приобрел черты внутриукраинского. Для этого нужно провести выборы и легитимизировать неподконтрольные территории.
    Геннадий Кернес в суде
    Кернес за всеми неприятностями видит руку Авакова - Миселюк
    03:28 16.09.2016
    243Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Политолог Андрей Миселюк в эфире "ГС" высказал мнение, что стоит за обысками, проведенными в четверг, 15 сентября, у мэра Харькова Геннадия Кернеса.
    Флаги Евросоюза и Украины
    Главные за вчера: трагедия в Кривом Озере, новая отсрочка безвизового режима
    07:48 26.08.2016
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    Ключевые события дня, их причины и последствия для страны и каждого из нас в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.
    Репетиция военного парада ко Дню независимости на Крещатике
    Возможны ли провокации в Киеве 24 августа? Опрос экспертов
    18:47 23.08.2016
    63025 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Свое отношение к теме проведения военного парада в Украине, необходимых мерах безопасности и правилах поведения в случае провокаций высказали эксперт Сергей Шабовта и политолог Андрей Миселюк.
    Партия Батькивщина
    Слили и смыли. "Черная бухгалтерия" ПР и "Батькивщины", что дальше?
    08:10 16.06.2016
    869Арест Манафорта: украинский след
    Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк заявил, что обнародование "черной бухгалтерии" политсилы Тимошенко – не последнее звено в цепи "сливов" секретных партийных документов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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