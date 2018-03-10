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Кинорежиссер, сценарист Мирослав Слабошпицкий выразил сожаление, что кинопремию "Оскар" не дали Сильвестру Сталлоне, ведь ему уже почти 70 лет, и он эту премию заслужил, "ведь многие выросли на фильмах с его участием".