Кинорежиссер, сценарист Мирослав Слабошпицкий выразил сожаление, что кинопремию "Оскар" не дали Сильвестру Сталлоне, ведь ему уже почти 70 лет, и он эту премию заслужил, "ведь многие выросли на фильмах с его участием".
Согласно информации, издание называет фильм Слабошпицкого "потрясающим исследованием деградации общества". В первой тройке рейтинга также фильм "Бруклин" режиссера Джона Краули и лента "Сын Саула" Ласло Немеша.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".