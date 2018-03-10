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    Мирослав Слабошпицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Актер Сильвестр Сталлоне, архивное фото
    Слабошпицкий: Сталлоне тоже заслужил "Оскар", как и Ди Каприо
    21:18 29.02.2016
    607"Оскар-2016". Победители
    Кинорежиссер, сценарист Мирослав Слабошпицкий выразил сожаление, что кинопремию "Оскар" не дали Сильвестру Сталлоне, ведь ему уже почти 70 лет, и он эту премию заслужил, "ведь многие выросли на фильмах с его участием".
    Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий
    Украинец возглавил список наиболее смелых режиссеров 2015 г – СМИ
    21:53 03.01.2016
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    В рейтинг смелых фильмов вошли: "Виктория" Себастьяна Шиппера, "Мандарин" Шона Бейкера, "Сын Саула" Ласло Немеша, "Белый Бог" Корнела Мундруцо, "выживший" Алехандро Иньяриту и "Такси" Джафара Панахи.
    Племя Мирослава Слабошпицкого
    "Племя" возглавило топ-10 лучших фильмов года по версии The Hollywood Reporter
    17:26 13.12.2015
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    Согласно информации, издание называет фильм Слабошпицкого "потрясающим исследованием деградации общества". В первой тройке рейтинга также фильм "Бруклин" режиссера Джона Краули и лента "Сын Саула" Ласло Немеша.
    Украинский фильм Племя получил награду Ника. Видео
    Фильм украинского режиссера "Племя" получил премию "Ника" в РФ 
    14:47 01.04.2015
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    Как отмечается, церемония вручения российской кинопремии прошла 31 марта в Москве. Сам Слабошпицкий не приехал на церемонию, но передал обращение.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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