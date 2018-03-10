Как заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович, оппозиция, поддерживаемая некоторыми политиками в РФ, попыталась силой разрушить конституционный строй в стране и насильственным путем сменить власть.
Премьер-министр Черногории уверен, что страна может стать полноправным членом НАТО к середине 2017 года. При этом Джуканович уверен, что стремление Черногории в Евросоюз и Североатлантический альянс не противоречит интересам Москвы.
Правительство Черногории прокомментировало распространенное накануне заявление МИД РФ по поводу событий в Черногории в минувшую субботу, когда полиция с помощью спецсредств разогнала в Подгорице акцию оппозиции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".