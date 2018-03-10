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    Мило Джуканович

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Мило Джуканович и Владимир Путин. Архивное фото
    В РФ поддерживают силы, пытавшиеся сменить власть в Черногории - Джуканович
    04:59 17.03.2016
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    Как заявил премьер-министр Черногории Мило Джуканович, оппозиция, поддерживаемая некоторыми политиками в РФ, попыталась силой разрушить конституционный строй в стране и насильственным путем сменить власть.
    Страны мира. Черногория
    Джуканович надеется, что "вежливые люди" не придут в Черногорию из-за НАТО
    01:32 17.03.2016
    156
    Премьер-министр Черногории уверен, что страна может стать полноправным членом НАТО к середине 2017 года. При этом Джуканович уверен, что стремление Черногории в Евросоюз и Североатлантический альянс не противоречит интересам Москвы.
    Акции протеста в Черногории. Сотрудники правоохранительных органов
    Черногория настаивает на причастности России к протестам опозиции в стране
    01:49 28.10.2015
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    Правительство Черногории прокомментировало распространенное накануне заявление МИД РФ по поводу событий в Черногории в минувшую субботу, когда полиция с помощью спецсредств разогнала в Подгорице акцию оппозиции.
    Военные учения НАТО в Румынии Весенний ветер 15
    Черногория стремится в НАТО - премьер
    20:52 08.05.2015
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    Глава правительства страны Мило Джуканович пояснил, что Черногория стремится в НАТО, так как полностью разделяет ценности альянса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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