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    Мила Кунис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    Мила Кунис о визите в Черновцы: ничего не почувствовала
    02:36 04.11.2017
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    По словам американской актрисы, в Черновцах ее не пустили в дом, в котором она прожила первые 7 лет своей жизни. Мила Кунис назвала этот инцидент "по-настоящему унизительной историей".
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Звезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера 
    11:29 07.08.2017
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    В Черновцы Мила Кунис и Эштон Катчер приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    18:57 06.08.2017
    1566
    Согласно информации, в Черновцы звезды приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.
    Актеры Эштон Катчер и Мила Кунис
    Эштон Катчер и Мила Кунис назвали сына Димитрием
    01:13 03.12.2016
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    По данным одного из порталов, Димитрий Портвуд Катчер родился 30 ноября. Вес новорожденного составил 3,6 килограмма. Радостным событием поделился и сам Катчер.
    Актриса Мила Кунис. Архивное фото
    Актриса Мила Кунис родила второго ребенка
    13:50 02.12.2016
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    Официальный представитель голливудских актеров Милы Кунис и Эштона Катчера сообщил, что у супругов родился мальчик 30 ноября. Новорожденный и мама чувствуют себя хорошо.
    Мила Кунис в вышиванке
    Беременная Мила Кунис появилась в вышиванке
    09:00 28.09.2016
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    Беременная актриса Мила Кунис, которая до 8 лет жила в Черновцах, позднее вместе с родителями переехала в Лос-Анджелес, появилась в белой вышиванке с голубой вышивкой.
    Постер фильма Восхождение Юпитер
    В Украине с проката сняли голливудский блокбастер
    12:20 04.02.2015
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    Принято решение о снятии с проката фильма "Восхождение Юпитер", премьера которого должна была состоятся в Украине 5 февраля. Компании-прокатчики возвращают зрителям билеты.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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