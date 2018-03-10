Согласно информации, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.
Начальник штаба батальона с позывным "Егор" сообщил, что в рядах "Сомали" не было бойца по фамилии Мыльцев. Его заявление последовало после того, как появилась информация об организации убийства "Гиви" его подчиненными.
Накануне в МИД Украины сообщили, что с США ведутся дискуссии о предоставлении Украине оружия, мэру Киева Виталию Кличко вручили повестку в суд прямо на заседании Киевсовета, а на французской АЭС произошел взрыв.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", но ополченцы будут готовиться и отомстят за смерть командира "Сомали".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Минобороны самопровозглашенной ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" с позывным "Гиви" погиб в результате теракта. Информацию подтвердил глава Управления Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин.
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", но ополченцы будут готовиться и отомстят за смерть командира "Сомали".