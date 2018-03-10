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    Михаил Толстых

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 33
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    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
    Пограничники с СБУ задержали друга Гиви и Мотороллы
    Пограничники задержали друга "Гиви" и "Моторолы"
    18:53 09.07.2017
    1815Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Согласно информации, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.
    На месте гибели Михаила Толстых, известного как Гиви. Архивное фото
    В ДНР назвали предполагаемого организатора убийств "Моторолы" и "Гиви"
    03:39 07.04.2017
    1344Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В самопровозглашенной ДНР возложили ответственность за убийство ополченцев "Мторолы" и "Гиви" на главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексея Петрова.
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    В ДНР заявили о новой версии убийства "Гиви"
    17:35 10.02.2017
    1431Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В самопровозглашенной ДНР заявили, что "следственными органами в настоящее время рассматривается две версии теракта": первая – это применение РПО-З "Шмель", и вторая – подрыв взрывного устройства.
    Прощание с командиром батальона Сомали М. Толстых (Гиви) в Донецке
    Фотоитоги 10 февраля: похороны "Гиви", Порошенко в Ивано-Франковской области, открытие Berlinale 
    16:47 10.02.2017
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    В Донецке в пятницу похоронили командира батальона ополченцев "Сомали" Михаила Толстых, который известен под позывным "Гиви", президент Петр Порошенко посетил Ивано-Франковскую область.
    Прощание с командиром батальона Сомали М. Толстых (Гиви) в Донецке
    "Гиви" похоронен рядом с "Моторолой"
    14:47 10.02.2017
    1124Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Михаил Толстых с позывным "Гиви" был похоронен на одном из кладбищ на юге Донецка. На траурной церемонии присутствовали Александр Захарченко и Владимир Кононов.
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    Признавшийся в убийстве "Гиви" никогда не числился в "Сомали" - штаб
    14:37 10.02.2017
    976Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Начальник штаба батальона с позывным "Егор" сообщил, что в рядах "Сомали" не было бойца по фамилии Мыльцев. Его заявление последовало после того, как появилась информация об организации убийства "Гиви" его подчиненными.
    Закрытый гроб с телом Гиви установили на артиллерийское орудие
    Закрытый гроб с телом "Гиви" установили на артиллерийское орудие
    12:44 10.02.2017
    821Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Закрытый гроб с телом ополченца Михаила Толстых с позывным "Гиви" был вынесен из здания оперного театра, где проходило прощание, и установлен на артиллерийское орудие, прицепленное к тягачу.
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    Церемония прощания с ополченцем "Гиви" проходит в Донецке
    10:37 10.02.2017
    635Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Церемония прощания проходит в здании театра оперы и балета в центре Донецка. Проститься с ополченцем пришел глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.
    Алексей Гончаренко написал на фрагменте Берлинской стены слово нет по-немецки
    Хроника 9 февраля: новые пленки Онищенко, дело Гончаренко, повестка для Кличко
    09:12 10.02.2017
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    Накануне в МИД Украины сообщили, что с США ведутся дискуссии о предоставлении Украине оружия, мэру Киева Виталию Кличко вручили повестку в суд прямо на заседании Киевсовета, а на французской АЭС произошел взрыв.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви. Архивное фото
    В пятницу в Донецке простятся с командиром батальона "Сомали"
    05:47 10.02.2017
    378Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Церемония прощания с командиром батальона "Сомали" Михаилом Толстых начнется в 10.00 в театре оперы и балета в центре Донецка, там же, где в октябре 2016 года прощались с "Моторолой".
    Захарченко о мести за Гиви: Украина не знает с кем связалась. Видео
    Захарченко о мести за "Гиви": Украина не знает, с кем связалась 
    05:20 10.02.2017
    1871Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что Украина вынуждает своими действиями к "непродуманному наступлению", но ополченцы будут готовиться и отомстят за смерть командира "Сомали".
    На месте гибели командира батальона ДНР Сомали Михаила Толстых, известного как Гиви
    Минобороны опровергает причастность Украины к гибели командира ДНР "Гиви"
    04:26 10.02.2017
    368Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По словам официального представителя Минобороны по вопросам военной операции в Донбассе Андрея Лысенко, убийство "Гиви" - внутренние разбирательства среди высшего руководства ДНР.
    Михаил Толстых, позывной Гиви
    В ДНР опровергают причастность ополченцев к гибели "Гиви"
    20:02 09.02.2017
    477
    В самопровозглашенной Донецкой народной республике отметили, что информация о причастности к убийству "Гиви" его подчиненных - очередная провокация.
    Глава ДНР Александр Захарченко. Архивное фото
    Захарченко связал убийство "Гиви" с попыткой дестабилизации в ДНР
    19:30 09.02.2017
    318
    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко считает, что убийство "Гиви" было совершено для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в республике.
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви
    В ДНР вышли на след исполнителей убийства "Гиви"
    14:33 09.02.2017
    1895
    Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что удалось выйти на след исполнителей преступления и уже определено место, из которого был произведен выстрел.
    Антон Геращенко
    Геращенко заявил, что не разделяет ликование в связи с гибелью "Гиви"
    15:52 08.02.2017
    1932Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    По мнению Антона Геращенко, "ликвидация "Гиви" не слишком ослабит группировку врага". Нардеп полагает, что ополченца "ликвидировали "российские спецслужбы за ненадобностью".
    Ополченец самопровозглашенной ДНР с позывным Гиви
    В ДНР сообщили дату похорон ополченца "Гиви"
    13:52 08.02.2017
    1588Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В среду утром минобороны самопровозглашенной ДНР заявило, что командир батальона "Сомали" Михаила Толстых с позывным "Гиви" погиб в результате теракта.
    Ополченец Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Гиви
    В ДНР в убийстве "Гиви" обвинили "украинские спецслужбы" и Шкиряка
    13:12 08.02.2017
    662Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    В минобороны самопровозглашенной ДНР заявили, что "по косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами".
    Дмитрий Песков. Архивное фото
    В Кремле отвергли обвинения в причастности РФ к гибели "Гиви"
    11:48 08.02.2017
    745Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "те, кто стоит за попытками дестабилизации, должны быть выявлены в ходе следственных действий".
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    Захарченко заявил о задержании убийц Гиви. Видео
    Захарченко заявил о задержании убийц "Гиви" 
    16:32 09.02.2018
    1029
    Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что они установили всех причастных к убийству Михаила Толстых ("Гиви") в феврале 2017-го года.
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