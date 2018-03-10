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    Михаил Ткач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Михаил Ткач и Владимир Гройсман. Видео
    Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений 
    23:59 20.02.2018
    1889
    Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
    Президент Украины Петр Порошенко
    Отдых Порошенко на Мальдивах. Журналист заявил об угрозах
    16:53 26.01.2018
    1718Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Журналист передачи "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за неделю ему пытались взломать почту, мессенджеры, присылали фейковые письма с фейковыми платежами, предупреждали "по тебе работают".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Михаил Ткач и Владимир Гройсман. Видео
    Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений 
    23:59 20.02.2018
    1889
    Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
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