Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.