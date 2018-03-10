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    Михаил Шуфутинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Михаил Шуфутинский
    СБУ прокомментировала ситуацию с Шуфутинским
    14:05 14.04.2017
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    По данным СБУ, уведомление о подозрении в совершении преступления Шуфутинским не совершалось, решение о запрете въезда ему Службой безопасности Украины не принималось.
    Михаил Шуфутинский
    Шуфутинский о включении в списки "Миротворца": я не парюсь
    18:42 10.04.2017
    625Сайт "Миротворец", послы G7 и поджог "Интера"
    Российский певец Михаил Шуфутинский считает глупостью внесение его данных в базу сайта "Миротворец". Также артист подтвердил, что несколько дней назад он выступал в Крыму.
    Певец Михаил Шуфутинский (слева) на юбилейной 15-й церемонии вручения премии Шансон года
    "Миротворец" опубликовал данные Шуфутинского
    03:14 10.04.2017
    872Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    На скандально известном сайте отмечается, что Шуфутинский побывал в Симферополе и Севастополе в апреле. Также "Миротворец" опубликовал имена членов семьи музыканта и даты их рождения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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