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    Михаил Навроцкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    05:53 08.08.2017
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    Согласно решению Заводского районного суда Каменского, Михаил Навроцкий останется под домашним арестом до 4 октября.
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    По факту избиения охранника Яроша, стрелявшего в таксиста, открыли дело
    22:56 30.05.2017
    835Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    На прошлой неделе Заводской районный суд Каменского удовлетворил заявление адвоката Сергея Погосяна относительно открытия уголовного производства по факту избиения его подзащитного Михаила Навроцкого.
    На месте разборок со стрельбой в Каменском
    Охранника Яроша, стрелявшего в русскоязычного таксиста, оставили под стражей
    22:23 24.05.2017
    509Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Адвокат подозреваемого Михаила Навроцкого настаивал на замене меры пресечения на домашний арест, поскольку, по его словам, его подзащитный нуждается в госпитализации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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