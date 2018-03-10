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    Михаил Мормиль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Взрыв возле авто нардепа Игоря Мосийчука в Киеве
    Мосийчук объяснил, почему взрывчатку заложили не в его авто
    04:42 28.10.2017
    1374Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук продолжает утверждать, что бывший сотрудник МВД, подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва в Соломенском районе, стал случайной жертвой трагедии.
    Следственные действия на месте взрыва
    Теракт в Киеве. Погибший подполковник Мормиль долгое время судился с МВД
    00:54 28.10.2017
    1040Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Друг Михаила Мормиля, погибшего в результате взрыва в Соломенском районе Киева, сообщил, что тот судился с МВД из-за серьезного ДТП, в котором пострадал. По словам Руслана Болгова, подполковник опасался за свою жизнь.
    Следственные действия на месте взрыва
    Теракт в Киеве. Мосийчук мог и не быть настоящей целью - криминалист
    04:42 27.10.2017
    1207Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Юрист-криминолог Анна Маляр отмечает, что в момент взрыва ближе всего к его эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме экс-работник Юридического департамента МВД Украины Михаил Мормиль.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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