Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук продолжает утверждать, что бывший сотрудник МВД, подполковник Михаил Мормиль, который погиб в результате взрыва в Соломенском районе, стал случайной жертвой трагедии.
Друг Михаила Мормиля, погибшего в результате взрыва в Соломенском районе Киева, сообщил, что тот судился с МВД из-за серьезного ДТП, в котором пострадал. По словам Руслана Болгова, подполковник опасался за свою жизнь.
Юрист-криминолог Анна Маляр отмечает, что в момент взрыва ближе всего к его эпицентру находится именно погибший, проживавший в этом доме экс-работник Юридического департамента МВД Украины Михаил Мормиль.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".