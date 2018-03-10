Стокгольмский арбитражный суд объединил в одно производство взаимные иски "Нафтогаза" и "Газпрома". По словам руководителя украинской компании Андрея Коболева, это существенно ускорит рассмотрение этих двух дел по сути.
Авария на транзитном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому российский газ поставляется в Европу, не отразится на европейских потребителях, сказал партнер и аналитик консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".