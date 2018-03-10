По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
Украина должна срочно создать "силы специальных операций" для эффективного решения задач в зоне АТО. При этом приоритетом в их работе должны быть не силовые действия, а информационная и психологическая активность по обеспечению лояльности населения.
Коваль подчеркнул, что "Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, но, в свою очередь, требует подтвержденного независимыми международными наблюдателями выполнения всех договоренностей другой стороной".
Вопрос вступления Украины в НАТО приобретет актуальность лишь после успешной имплементации системных реформ, а также по итогам проведения всеукраинского референдума, сообщает пресс-служба СНБО о ходе заседания рабочей группы "Украина-НАТО".
НАТО поддерживает Украину в том, что касается реформ в области обороны, модернизации ВС, кроме того альянс учредил целевые фонды, предоставляющие медицинскую помощь раненым солдатам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Совет решил возобновить уже этой осенью призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины" - сказал Коваль. Он отметил, что призванные на срочную службу не будут привлекаться к выполнению боевых заданий в зоне силовой операции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".