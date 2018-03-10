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    Михаил Коваль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Михаил Коваль
    Коваль: Янукович помешал ввести военное положение для защиты Крыма
    14:54 15.02.2018
    4404
    B.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что весной 2014 года обсуждался вопрос эвакуации семей военных и других гражданских, потому что боялись за их жизнь.
    Михаил Коваль
    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны
    13:28 15.02.2018
    99Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Экс-глава Минобороны: во времена Януковича ВСУ сидели "на голодном пайке"
    12:50 15.02.2018
    88
    И.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что во времена президентства Виктора Януковича была уничтожена система мобилизации.
    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича 
    10:59 15.02.2018
    965Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В Оболонском суде Киева прошел перекрестный допрос бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля. Слушания проходят в рамках рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича.
    Пожар и взрывы на арсенале в Калиновке. Эвакуация населения
    В СНБО сообщили, когда жители Калиновки смогут вернуться домой
    05:11 28.09.2017
    292Взрывы под Винницей: расследование
    В течение минувшего дня сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям исследовали все улицы в Калиновке и отчитались, что все боеприпасы были собраны.
    Михаил Коваль. Архивное фото
    Порошенко освободил от люстрации экс-министра обороны Коваля
    01:27 23.04.2015
    336
    Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью обеспечивать обороноспособность государства. Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.
    Глава Минобороны Украины Михаил Коваль
    Порошенко разрешил не люстрировать первого замсекретаря СНБО
    17:54 22.04.2015
    438Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По решению президента, Михаил Коваль не подлежит действию закона "Об очищении власти". Ранее генерал-полковник пограничных войск был секретарем СНБО и исполнял обязанности министра обороны Украины
    Украинские военные. Архивное фото
    Спецназ в борьбе за сердца и умы
    18:12 20.04.2015
    779Год АТО: причины и следствия
    Украина должна срочно создать "силы специальных операций" для эффективного решения задач в зоне АТО. При этом приоритетом в их работе должны быть не силовые действия, а информационная и психологическая активность по обеспечению лояльности населения.
    Флаг Украины
    СНБО: Украина требует от РФ выполнения минских соглашений
    23:11 12.03.2015
    335Донбасс - мир?
    Коваль подчеркнул, что "Украина неуклонно выполняет Минские договоренности, но, в свою очередь, требует подтвержденного независимыми международными наблюдателями выполнения всех договоренностей другой стороной".
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Замсекретаря СНБО обсудил с комиссией НАТО военное сотрудничество
    23:01 27.01.2015
    204Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    Вопрос вступления Украины в НАТО приобретет актуальность лишь после успешной имплементации системных реформ, а также по итогам проведения всеукраинского референдума, сообщает пресс-служба СНБО о ходе заседания рабочей группы "Украина-НАТО".
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
    Столтенберг: замсекретаря СНБО встретится с советниками по обороне стран НАТО
    18:13 26.01.2015
    107Украина: выход из СНГ, вход в НАТО, ожидание ЕС
    НАТО поддерживает Украину в том, что касается реформ в области обороны, модернизации ВС, кроме того альянс учредил целевые фонды, предоставляющие медицинскую помощь раненым солдатам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
    Дебальцево
    АТО расширяется на Харьковскую область, а главы МО под следствием
    16:41 08.10.2014
    17826Конец АТО - война за мир продолжается
    Политэксперт Янина Соколовская считает, что АТО будет долгой и мало успешной, а восток Украины придется отпустить.
    Михаил Коваль
    Коваль готов вернуться в Погранслужбу, где он проработал 12 лет
    16:09 07.10.2014
    104
    "Я военный человек. Если президент примет это решение, то я буду готов возглавить службу", - отметил он.
    Флаг Украины
    Коваль вместо Парубия стал главой совместной рабочей группы Украина-НАТО
    11:48 24.09.2014
    96НАТО: надо или не надо?
    Петр Порошенко поручил Ковалю подать в двухнедельный срок предложения относительно персонального состава рабочей группы Украина-НАТО.
    Украинские военные в зоне АТО
    СНБО рассмотрел вопросы финансирования АТО и подготовки силовиков к зиме
    21:09 12.09.2014
    430Восток: как соблюдается режим прекращения огня
    Коваль сказал, что никакие кадровые решения и какие-либо другие вопросы, кроме указанных им, не рассматривались, в том числе вопрос о санкциях против РФ.
    Госпогранслужба обустраивает защитный ров вдоль украинско-российской границы
    Пограничники Украины и РФ не обсуждали совместное патрулирование - ГПС
    11:39 29.08.2014
    93Отношения Украины и России
    "Никаких контактов с российскими пограничными службами по поводу контроля над границей и совместного патрулирования не было", - сообщили в пресс-службе.
    Украинские военные. Архивное фото
    СНБО принял ряд мер по повышению обороноспособности Украины - Коваль
    21:04 28.08.2014
    203Донбасс. Боевые действия
    "По результатам обсуждения совет утвердил комплекс мер по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, стратегические приоритеты внешней политики", - сказал Коваль.
    Михаил Коваль
    СНБО решил возобновить осенью призыв на срочную службу - Коваль
    19:59 28.08.2014
    328Донбасс. Боевые действия
    "Совет решил возобновить уже этой осенью призыв на срочную службу в Вооруженные силы Украины" - сказал Коваль. Он отметил, что призванные на срочную службу не будут привлекаться к выполнению боевых заданий в зоне силовой операции.
    Михаил Коваль
    Коваль заявил о разоблачении высокопоставленного предателя в штабе АТО
    02:18 28.07.2014
    3832АТО на Юго-Востоке.
    По словам Михаила Коваля, когда он был и.о. министра обороны, то подобные случаи выявления предателей, к тому же на высоких должностях, случались и в Минобороны Украины.
    Сожженная бронетехники украинской армии
    Коваль утверждает, что силовиков под Луганском обстреляли из "Торнадо"
    01:19 15.07.2014
    1335АТО на Юго-Востоке.
    Замглавы СНБО Михаил Коваль, ссылаясь на некие фотоснимки, заявил, что силовики были обстреляны в Луганской области из ракетной установки "Торнадо".
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    Михаил Коваль
    Коваль: Янукович помешал ввести военное положение для защиты Крыма
    14:54 15.02.2018
    4404
    B.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что весной 2014 года обсуждался вопрос эвакуации семей военных и других гражданских, потому что боялись за их жизнь.
    Бывший министр обороны Украины Михаил Коваль дал показания в суде по делу о госизмене Виктора Януковича
    Бывший министр обороны дал показания в суде по делу Януковича 
    10:59 15.02.2018
    965
    В Оболонском суде Киева прошел перекрестный допрос бывшего исполняющего обязанности министра обороны Украины Михаила Коваля. Слушания проходят в рамках рассмотрения дела о госизмене Виктора Януковича.
    Михаил Коваль
    При Януковиче ВСУ не проводили стратегических учений - экс-глава Минобороны
    13:28 15.02.2018
    99
    По словам заместителя секретаря СНБО, бывшего и.о. министра обороны Михаила Коваля, во время президентства Януковича ВСУ не провели ни одного стратегического учения, "ни одного учения с боевой стрельбой на уровне бригад".
    Боец ВСУ в зоне АТО
    Экс-глава Минобороны: во времена Януковича ВСУ сидели "на голодном пайке"
    12:50 15.02.2018
    88
    И.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что во времена президентства Виктора Януковича была уничтожена система мобилизации.
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