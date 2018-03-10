Все внимание украинцев сейчас приковано к Одессе, где грядут большие перемены. С приходом к власти в регионе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, силовые ведомства южной области возглавили его же земляки. К добру ли это, ломают головы граждане.
Двум миллионерам Дмитрию Фирташу и Сергею Клюеву одновременно выдвигают подозрения министерство внутренних дел и Генпрокуратура Украины. При этом перспектива доведения этих дел до суда равна нулю. Но шума очень много.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.