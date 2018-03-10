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    Михаил Корниенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Выход двух членов экипажа МКС в открытый космос
    Выход экипажа МКС в открытый космос 
    12:04 11.08.2015
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    Геннадий Падалка и Михаил Корниенко провели в открытом космосе более пяти часов. Космонавты установили антенну и другое оборудование.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
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    17:21 13.06.2015
    3869Саакашвили в Одессе
    Все внимание украинцев сейчас приковано к Одессе, где грядут большие перемены. С приходом к власти в регионе экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, силовые ведомства южной области возглавили его же земляки. К добру ли это, ломают головы граждане.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Расследование против Клюева и Фирташа по сюжету "Трехгрошовой оперы"
    13:52 11.06.2015
    636Дело Ефремова. Первый пошел?
    Двум миллионерам Дмитрию Фирташу и Сергею Клюеву одновременно выдвигают подозрения министерство внутренних дел и Генпрокуратура Украины. При этом перспектива доведения этих дел до суда равна нулю. Но шума очень много.
    Олесь Бузина на месте убийства
    Киллеров Бузины и Калашникова не найдут — экс-замглавы МВД
    17:18 16.04.2015
    1731Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Михаил Корниенко считает, что раскрыть любое заказное убийство - сложно, а убийства Калашникова и Бузины - практически невозможно. По его мнению, "это из области фантастики".
    Милиция
    Почему Украине оказались ненужными УБОП и транспортная милиция
    12:58 13.02.2015
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    Реформа министерства внутренних дел началась с ликвидации трех подразделений ведомства. Безработица грозит порядка десяти тысячам правоохранителей, пишет Дарья Егорова.
    Космический корабль на фоне Земли
    NASA проверит эффект невесомости на астронавтах-близнецах
    02:25 16.01.2015
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    Американский астронавт Скотт Келли и российский космонавт Михаил Корниенко в марте отправляются на МКС и проведут там год. Их старт пройдет с космодрома Байконур.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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