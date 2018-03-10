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    Михаил Гвоздев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    На территории государственного предприятия Антонов
    Кадры решают все! Смена руководства в ГП "Антонов"
    15:24 10.10.2015
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    Выдававший в разделе "Руководство Компании" фразу "временно обновляется" сайт ГП "Антонов" наконец сообщил об обновленном менеджменте ведущего предприятия Украины, которое именуется "одной из немногочисленных авиационных держав".
    Открытие третьей сессии Верховной Рады Украины восьмого созыва
    Заседание Верховной Рады: депутаты-бездельники и страсти по коалиции
    17:33 02.09.2015
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    Работу Верховной Рады в первые дни стартовавшей во вторник третьей сессии даже с натяжкой не назовешь продуктивной. С большой неохотой прервав отдых на заморских курортах, народные депутаты все никак не могут привыкнуть к трудовым будням.
    Роман Насиров
    Рада лишила Насирова и Гвоздева депутатских полномочий
    11:09 02.09.2015
    345Громкие отставки и назначения в Украине
    Ранее Роман Насиров возглавил Государсвтенную фискальную службу, а Михаил Гвоздев — авиастроительное госпредприятие "Антонов". Заявления о сложении полномочий они подали по собственному желанию.
    Порошенко осмотрел авиационный завод имени Антонова
    "Укроборонпром" подтвердил назначение нового главы ГП "Антонов"
    13:08 15.06.2015
    1068Громкие отставки и назначения в Украине
    Госконцерн сменил руководителя крупнейшего авиастроительного предприятия Украины. Вместо Дмитрия Кивы на пост президента - генерального конструктора назначен депутат от БПП.
    Государственное предприятие Антонов
    Депутат от "Блока Петра Порошенко" возглавил ГП "Антонов" - СМИ
    09:28 15.06.2015
    1346Громкие отставки и назначения в Украине
    Михаил Гвоздев заменил героя Украины Дмитрия Киву на посту гендиректора авиационного госпредприятия. Перед назначением Гвоздева предприятие посетил президент.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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