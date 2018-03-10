Выдававший в разделе "Руководство Компании" фразу "временно обновляется" сайт ГП "Антонов" наконец сообщил об обновленном менеджменте ведущего предприятия Украины, которое именуется "одной из немногочисленных авиационных держав".
Работу Верховной Рады в первые дни стартовавшей во вторник третьей сессии даже с натяжкой не назовешь продуктивной. С большой неохотой прервав отдых на заморских курортах, народные депутаты все никак не могут привыкнуть к трудовым будням.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".