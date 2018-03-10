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    Михаил Горшенев

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Лидер группы Король и Шут Михаил Горшенев
    "Северный Флот" представляет первую песню, посвященную Горшеневу
    10:21 02.10.2013
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    Премьера дебютной композиции группы "Северный Флот" (бывший "Король и Шут") под названием "Стрелы", посвященной памяти лидера "Короля и Шута" Михаила Горшенева, будет представлена в сети в среду.
    Участники группы Король и Шут солист Михаил Горшенев
    "Король и Шут" начали прощальный гастрольный тур в память о Горшеневе
    13:27 27.09.2013
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    Группа "Король и Шут" начинает серию прощальных гастрольных концертов в память о своем лидере Михаиле Горшеневе - выступления в России, Украине и Белоруссии пройдут с 27 сентября по 27 декабря этого года.
    Отец солиста группы "Король и шут" скончался в Петербурге
    16:31 31.08.2013
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    Отец солиста группы "Король и шут" Михаила Горшенева, который скончался в ночь на 19 июля, Юрий Горшенев, умер в пятницу в Петербурге, сообщила на своей странице в социальных сетях супруга Михаила Ольга Горшенева.
    Участники группы Король и Шут солист Михаил Горшенев
    "Король и Шут" даст прощальные концерты в память Горшенева осенью
    12:36 21.08.2013
    15
    Группа "Король и Шут" объявила даты прощальных концертов в память о своем лидере Михаиле Горшеневе - выступления в России, Украине и Белоруссии пройдут с сентября по ноябрь этого года.
    Прощание с лидером группы Король и Шут Михаилом Горшеневым
    Группа "Король и Шут" без Горшенева станет "Северным Флотом"
    15:47 14.08.2013
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    Музыканты не могут "в такой момент бросить друг друга, группу, которой отдали столько лет, поэтому решили продолжать играть вместе, взяв название в честь Михиной песни... "Северный Флот".
    Лидер группы Король и Шут Михаил Горшок Горшенев
    Тело лидера "Короля и Шута" направлено на судмедэкспертизу
    18:59 20.07.2013
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    Тело солиста рок-группы "Король и Шут" Михаила Горшенева, скончавшегося в ночь на пятницу в Петербурге, отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
    Лидер группы Король и Шут Михаил Горшок Горшенев
    Панихида по лидеру "Короля и Шута" пройдет в понедельник в Петербурге
    15:38 20.07.2013
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    Проститься с лидером группы "Король и Шут" Михаилом Горшеневым смогут все желающие с 11.00 до 14.00.
    Участник группы Король и Шут Михаил Горшенев
    Троицкий: Горшенев был одним из самых больших оригиналов рок-музыки
    21:58 19.07.2013
    20
    "Он был парень с очень большим голосом, интересными творческими амбициями и, мне казалось, что ему всегда не хватало каких-то более крупных, более масштабных форм для выражения своих творческих потенций", - сказал критик.
    Концерт группы Король и Шут - Михаил Горешенев
    "Король и Шут" Михаил Горшенев 
    21:00 19.07.2013
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    Солист панк-рок-группы "Король и Шут" Михаил ("Горшок") Горшенев скончался в ночь на пятницу в Санкт-Петербурге на 40-м году жизни.
    Лидер группы Король и Шут Михаил Горшенев
    Умер солист группы "Король и Шут" Горшенев
    18:48 19.07.2013
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    Солист рок-группы "Король и Шут" Михаил Горшенев скоропостижно скончался в ночь с 18 на 19 июля в Санкт-Петербурге на 40-м году жизни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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