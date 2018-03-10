Группа "Король и Шут" начинает серию прощальных гастрольных концертов в память о своем лидере Михаиле Горшеневе - выступления в России, Украине и Белоруссии пройдут с 27 сентября по 27 декабря этого года.
Отец солиста группы "Король и шут" Михаила Горшенева, который скончался в ночь на 19 июля, Юрий Горшенев, умер в пятницу в Петербурге, сообщила на своей странице в социальных сетях супруга Михаила Ольга Горшенева.
"Он был парень с очень большим голосом, интересными творческими амбициями и, мне казалось, что ему всегда не хватало каких-то более крупных, более масштабных форм для выражения своих творческих потенций", - сказал критик.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".