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    Михаил Гарилюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Михаил Гаврилюк в Болгарии
    "Казак" Гаврилюк первый заграничный отпуск проводит в Болгарии
    19:01 18.08.2016
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    Народный депутат Украины Михаил Гаврилюк отправился отдыхать в Болгарию. Это первая поездка парламентария Гаврилюка за границу и первое семейное путешествие молодоженов.
    Михаил Гаврилюк с супругой
    Жена "казака" Гаврилюка опубликовала свадебные фото
    15:54 02.06.2016
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    Молодая супруга "казака" Михаила Гарилюка, 22-летняя студентка Ярина, опубликовала несколько фотографий со свадьбы - с мужем, народным депутатом, и подругами.
    Заседание Верховной Рады Украины
    Законодательная деятельность депутатов: адыгейцы, электромобили, "жучки"
    14:44 23.02.2015
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    В отсутствие пленарных заседаний народные депутаты трудятся не покладая рук. Результатами их бурной деятельности стали законопроекты, ознакомление с которыми вызывает только ироничную улыбку.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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