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    Михаил Богданов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Здание Министерства иностранных дел РФ
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    23:13 01.10.2016
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    По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сегодня сирийская оппозиция будет сбивать сирийские и российские самолеты, а завтра "они будут сбивать американские самолеты".
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    РФ хочет понять, делают ли США ставку на военное решение в Сирии - МИД
    23:55 30.09.2016
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    Госдеп сообщил, что в телефоном разговоре госсекретарь США Джон Керри проинформировал главу МИД РФ Сергея Лаврова, что США готовятся приостановить двустороннее общение США и России по Сирии.
    Флаг Сирии. Архивное фото
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    03:12 07.04.2016
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    Межсирийские переговоры возобновились в Женеве 14 марта. Консультации продлились две недели и прошли без участия курдов, и прямых переговоров между делегациями правительства и оппозиции не было.
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    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    15:17 09.03.2018
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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