Председатель Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас сообщил, что на митинг в Кишиневе собралось уже порядка 10-15 тысяч протестующих, которые требуют отставки правительства и роспуска парламента, но власти на удивление спокойно воспринимают ситуацию.
Митингующие в Кишиневе требуют проведения досрочных парламентских выборов, изменения конституции и отставки всех руководителей высших эшелонов власти, заявил глава Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".