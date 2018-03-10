наверх
10.03.201813:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Михаил Багас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Акция протеста в Кишинёве с требованием проведения досрочных парламентских выборов
    Майдан в Кишиневе: украинская диаспора на улицы не вышла
    14:24 23.01.2016
    1176Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Председатель Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас сообщил, что на митинг в Кишиневе собралось уже порядка 10-15 тысяч протестующих, которые требуют отставки правительства и роспуска парламента, но власти на удивление спокойно воспринимают ситуацию.
    Протесты под парламентом Молдавии
    В субботу акции протеста в Молдавии станут более массовыми - Багас
    14:46 22.01.2016
    155Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Лидеры митингующих призывают к мирным митингам, поэтому, несмотря на массовость, не стоит ожидать, что ситуация будет накаляться, сообщил председатель Ассоциации украинцев в Молдавии Михаил Багас.
    Акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
    Протесты в Молдавии идут по нарастающей – эксперт
    10:11 16.10.2015
    493Протесты в Молдавии: штурм парламента
    Митингующие в Кишиневе требуют проведения досрочных парламентских выборов, изменения конституции и отставки всех руководителей высших эшелонов власти, заявил глава Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги