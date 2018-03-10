Сестра полицейского, который убил посла, сообщила, что семья решила не принимать его тело. Также она отметила, что их семья не была очень религиозной, но во время учебы в полицейской школе брат изменился.
Отец убийцы Исрафир Алтынташ рассказал, что заметил изменения в поведении сына после начала общения с его коллегой Серканом Б. в полицейской академии. Именно тогда сын "сосредоточился на молитвах" и стал "более замкнутым и тихим".
По данным одного из телеканалов, в день убийства российского дипломата Алтынташ взял отпуск и забронировал номер в отеле, чтобы спланировать нападение. Убийца Андрея Карлова произвел 11 выстрелов, дипломат получил восемь ранений.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.