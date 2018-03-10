Потенциальная эмиссия гривны, в свете дефицита в пределах 3 млрд долларов сальдо платежного баланса Украины, говорит о том, что наличный курс доллара может достичь 65 гривен за доллар, заявил замруководителя организации "Публичный аудит" Матвей Холошин.
Как уточнил заместитель директора ОО "Публичный аудит" Матвей Холошин, лекарства могут подешеветь на 12%, если убрать введенные государством дополнительные налоги и сборы, которые фактически легли на плечи покупателей.
Из банков-банкротов путем махинаций выведено 116 млрд гривен. Несмотря на колоссальные убытки, все топ-менеджеры, которые присвоили средства вкладчиков в своих банках, остаются безнаказанными, отметил Матвей Холошин.
Власти готовят госпредприятия к приватизации. В списках оказались и те объекты, которые приносят реальную прибыль государству. Эксперты уверены, что отдавать такие предприятия за бесценок нецелесообразно.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.