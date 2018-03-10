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    Матвей Холошин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Доллары и гривны
    Почему курс 65 гривен за доллар – реален. Прогноз "Публичного аудита"
    09:46 18.01.2017
    9062Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Потенциальная эмиссия гривны, в свете дефицита в пределах 3 млрд долларов сальдо платежного баланса Украины, говорит о том, что наличный курс доллара может достичь 65 гривен за доллар, заявил замруководителя организации "Публичный аудит" Матвей Холошин.
    Кошелек с деньгами. Архивное фото
    Жители Донбасса и Крыма не обслуживают свои кредиты - эксперт
    04:29 02.12.2015
    1435
    Директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин заявил, что украинцы находят способы не рассчитываться по кредитам, а это ухудшает положение финучреждений.
    Лекарства. Архивное фото
    За счет болеющих украинцев аптекари пополняют свои кошельки - эксперт
    16:56 25.11.2015
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    Как уточнил заместитель директора ОО "Публичный аудит" Матвей Холошин, лекарства могут подешеветь на 12%, если убрать введенные государством дополнительные налоги и сборы, которые фактически легли на плечи покупателей.
    Гривны
    Вкладчики банков-банкротов получат свои деньги — Холошин
    21:24 12.09.2015
    563Экономический кризис
    Есть информация, что Кабмин согласился выделить дополнительные 21,5 миллиарда гривен, чтобы Фонд гарантирования вкладов полностью рассчитался со всеми вкладчиками неплатежеспособных банков.
    Митинг вкладчиков под Национальным банком Украины
    Эксперт: собственники банков все еще остаются безнаказанными
    12:46 11.09.2015
    107Экономический кризис
    Из банков-банкротов путем махинаций выведено 116 млрд гривен. Несмотря на колоссальные убытки, все топ-менеджеры, которые присвоили средства вкладчиков в своих банках, остаются безнаказанными, отметил Матвей Холошин.
    Кабинет министров Украины
    Приватизация госпредприятий не принесет нужного Кабмину эффекта - эксперт
    15:02 25.06.2015
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    Власти готовят госпредприятия к приватизации. В списках оказались и те объекты, которые приносят реальную прибыль государству. Эксперты уверены, что отдавать такие предприятия за бесценок нецелесообразно.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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