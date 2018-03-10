наверх
10.03.201813:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Мартин Эдегор

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Норвежский футболист Мартин Эдегор. Архивное фото
    Эдегор продлил контракт с мадридским "Реалом"
    07:59 06.09.2017
    97
    Согласно данным, Мартин Эдегор связан с "Реалом" соглашением до 2021 года. Кроме того, в прошлом сезоне футболист провел 17 матчей за "Херенвен".
    Норвежский футболист Мартин Эдегор. Архивное фото
    Эдегор: "Реал" - лучшее место для развития карьеры
    17:47 22.01.2015
    170
    Новый игрок "Реала", 16-летний норвежский футболист Мартин Эдегор признался, что сбылась его мечта.
    Норвежский футболист Мартин Эдегор. Архивное фото
    Зарплата 16-летнего новичка "Реала" составит 105 тыс евро в неделю
    16:11 22.01.2015
    163
    По данным испанских СМИ, сумма трансфера Эдегора составит около 3 миллионов евро. В августе он стал самым молодым футболистом за 104 года, сыгравшим за сборную Норвегии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги