Марселу Ребелу ди Соза, которого поддержали правые и центристские партии, смог уже в первом туре выиграть президентские выборы в Португалии, получив поддержку более половины избирателей, свидетельствуют данные подсчета почти 100% голосов.
Мировые СМИ пишут о последствиях снегопадов в США, унесших, по разным данным, жизни от 18 до 29 человек, мигрантах между Норвегией и РФ, браслетах для беженцев в Уэльсе, а также двух миллиардерах-кандидатах на пост президента США.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.