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    Марселу Ребелу ди Соза

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Марселу Ребелу ди Соза
    Президента Португалии экстренно прооперировали
    23:46 28.12.2017
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    Марселу Ребелу ди Соза перенес экстренную хирургическую операцию по поводу пупочной грыжи. Он отменил все рабочие мероприятия, запланированные на ближайшие дни, в том числе визит в регионы.
    Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Финал. Матч Португалия - Франция
    Президент Португалии вручит ордена Заслуг футболистам сборной
    09:05 11.07.2016
    317EURO-2016: победа Португалии
    По информации португальских СМИ, государственную награду - орден Заслуг - из рук президента страны Марселу ди Соза получат футболисты сборной и тренерский штаб.
    Петр Порошенко
    Президенты Украины и Португалии обсудили двустороннее сотрудничество стран
    20:23 28.01.2016
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    По информации, обнародованной на сайте Петра Порошенко, президент Украины в ходе телефонного разговора поздравил своего португальского коллегу с победой на президентских выборах.
    Марселу Ребелу ди Соза
    Португальцы дали бой популизму и избрали ди Соза президентом страны
    13:41 25.01.2016
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    Марселу Ребелу ди Соза, которого поддержали правые и центристские партии, смог уже в первом туре выиграть президентские выборы в Португалии, получив поддержку более половины избирателей, свидетельствуют данные подсчета почти 100% голосов.
    Последствия снежной бури в США
    Обзор ИноСМИ: США в снежном плену, браслеты для беженцев
    11:05 25.01.2016
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    Мировые СМИ пишут о последствиях снегопадов в США, унесших, по разным данным, жизни от 18 до 29 человек, мигрантах между Норвегией и РФ, браслетах для беженцев в Уэльсе, а также двух миллиардерах-кандидатах на пост президента США.
    Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза
    Президентом Португалии по итогам выборов стал ди Соза
    02:42 25.01.2016
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    По данным почти 99% обработанных бюллетеней, Марселу Ребелу ди Соза удалось преодолеть 50% барьер, необходимый для победы уже в первом туре. Всего за него проголосовали 52% избирателей.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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