В заявлении по случаю третьей годовщины Революции достоинства представитель Госдепартамента сказал, что "три года назад тысячи украинцев собрались на киевском Майдане для того, чтобы их голоса были услышаны".
Как заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, у США уже есть "вполне жестокие санкции, действующие против России относительно ее поведения в Украине". По его словам, санкции могут быть очень эффективными.
Госсекретарь США Джон Керри заявил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что США готовятся приостановить сотрудничество с РФ по Сирии, если Россия не предпримет шагов по восстановлению перемирия в стране.
Представитель госдепартамента США Марк Тонер в ходе общения с пользователями сети Twitter отметил, что НАТО - это альянс для защиты и не угроза РФ, поэтому Москва должна прекратить вести себя провокационно.
Как заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США видят "некоторые шаги" в сфере защиты прав человека, "но мы хотим видеть больше". Также, по его словам, у США есть намерение поддержать белорусскую экономику.
Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, все стороны ответственны за то, чтобы подобное насилие не происходило, чтобы "сократить возможности боевиков и экстремистов осуществлять подобное насилие".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".