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    Марк Тонер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 41
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    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Дамаск ответственен за химатаку, что бы ни говорили в Москве - Госдеп
    03:40 27.04.2017
    135Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер отметил, что в интересах большей прозрачности США приветствуют расследование со стороны Организации по запрещению химоружия" (ОЗХО).
    Полиция проверила сообщение о минировании места блокады в Бахмуте
    В недоумении... Реакция мира на госблокаду Донбасса
    18:28 18.03.2017
    6832Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Украинские власти, ранее яро критиковавшие блокаду, решили ее возглавить. Тем временем, решение Киева прекратить транспортное сообщение с Донбассом вызвало в мире возмущение и недоумение.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп призвал Украину усилить борьбу с коррупцией
    18:29 20.02.2017
    180Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    В заявлении по случаю третьей годовщины Революции достоинства представитель Госдепартамента сказал, что "три года назад тысячи украинцев собрались на киевском Майдане для того, чтобы их голоса были услышаны".
    Мобильный госпиталь Минобороны РФ в Алеппо подвергся обстрелу
    Госдеп: США никогда не дают координаты оппозиции Сирии для ударов
    01:46 06.12.2016
    116Вооруженный конфликт в Сирии.
    По словам представителя российского военного ведомства Игоря Конашенкова, "в Москве понимают, от кого боевики сирийской "оппозиции" получили координаты российского госпиталя в Алеппо".
    Флаги США и России. Архивное фото
    Позиция США по санкциям против РФ не изменится из-за Трампа - Госдеп
    01:26 10.11.2016
    928США - Россия: санкции преткновения
    Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, позиция уходящей администрации США по России в вопросе санкций, введенных из-за ситуации в Украине, останется неизменной.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Госдеп одобрил решение РФ приостановить авиаудары в Алеппо
    22:12 17.10.2016
    252РФ и США: железный занавес
    Представитель Госдепартамента отметил, что "в минувшие выходные мы провели хорошие дискуссии по Сирии в Лозанне, в которых принимала участие Россия".
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Госдеп признал, что США не наносят удары по "Ан-Нусре"
    05:50 01.10.2016
    512РФ и США: железный занавес
    Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, США "наносили удары против "Ан-Нусры" первоначально в 2014, 2015 годах". При этом он признал, что боевики группировки "перемешались с оппозицией".
    День крымскотатарского флага в центре Киева
    США не признают решение ВС РФ о запрете Меджлиса в Крыму – Госдеп
    03:31 01.10.2016
    403Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Как сообщил представитель Госдепартамента Марк Тонер, США не признают легитимность решения российского Верховного суда подтвердить запрет Меджлиса - органа самоуправления крымских татар.
    Флаги США и России. Архивное фото
    США готовы ввести санкции против РФ из-за провала дипломатии по Сирии
    22:08 30.09.2016
    690РФ и США: железный занавес
    Как заявил представитель Госдепартамента США Марк Тонер, у США уже есть "вполне жестокие санкции, действующие против России относительно ее поведения в Украине". По его словам, санкции могут быть очень эффективными.
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Госдеп не называет точной даты приостановки сотрудничества с РФ по Сирии
    02:07 29.09.2016
    73РФ и США: железный занавес
    Госсекретарь США Джон Керри заявил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что США готовятся приостановить сотрудничество с РФ по Сирии, если Россия не предпримет шагов по восстановлению перемирия в стране.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    США изучают данные об использовании РФ военной базы в Иране – Госдеп
    21:42 16.08.2016
    222РФ и США: железный занавес
    Официальный представитель госдепартамента Марк Тонер повторил позицию Вашингтона о том, что "основной целью бомбардировок России в Сирии является умеренная оппозиция".
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    РФ должна прекратить вести себя провокационно по отношению к НАТО - госдеп
    22:14 11.06.2016
    292
    Представитель госдепартамента США Марк Тонер в ходе общения с пользователями сети Twitter отметил, что НАТО - это альянс для защиты и не угроза РФ, поэтому Москва должна прекратить вести себя провокационно.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    США призывают прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ в Донбассе
    20:16 10.06.2016
    186Донбасс: мир или война.
    Представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что полное выполнение минских соглашений – это "путь, которым Россия должна идти, чтобы санкции были сняты".
    Флаги США и России. Архивное фото
    США призывают РФ вернуть Крым "законному владельцу"
    22:44 27.05.2016
    11246Саммит G7 в Японии: Украина и РФ
    В совместной декларации, принятой по итогам саммита G7 в Японии, указано, что санкции против России останутся в силе до полного выполнения минских соглашений.
    Вашингтон. Белый дом
    США выступили против референдума о вхождении Южной Осетии в состав РФ
    04:34 27.05.2016
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    Референдум по вопросу о вхождении Южной Осетии в состав Российской Федерации состоится в 2017 году, соответствующее заявление подписали в четверг президент непризнанной республики Леонид Тибилов.
    Флаг Беларуси. Архивное фото
    США могут еще ослабить санкции против Беларуси - Госдеп
    06:11 30.04.2016
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    Как заявил официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, США видят "некоторые шаги" в сфере защиты прав человека, "но мы хотим видеть больше". Также, по его словам, у США есть намерение поддержать белорусскую экономику.
    Ситуация в прифронтовой Авдеевке. Архивное фото
    Госдеп обвинил ополченцев в повышении уровня насилия в Донбассе
    22:30 29.04.2016
    152Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявил официальный представитель госдепартамента США Марк Тонер, сообщения ОБСЕ говорят о том, что за нарушения перемирия "в основном несут ответственность сепаратисты".
    Ситуация в прифронтовой Авдеевке
    В Госдепе заявили, что РФ не стремится выполнять минские соглашения
    05:07 28.04.2016
    997Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    Как заявил официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер, Украина "уже сделала несколько серьезных шагов для соблюдения своего слова" в рамках минских соглашений.
    Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    США продолжают призывать к расследованию трагедии 2 мая в Одессе - Госдеп
    04:45 27.04.2016
    295Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер, все стороны ответственны за то, чтобы подобное насилие не происходило, чтобы "сократить возможности боевиков и экстремистов осуществлять подобное насилие".
    Флаги Украины и США
    США продолжат работу с Украиной над третьим пакетом кредитных гарантий
    23:09 11.04.2016
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    Как сказал представитель Госдепартамента Марк Тонер, США продолжат работать с правительством Украины, "чтобы завершить работу над соглашением о выделении кредитных гарантий".
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