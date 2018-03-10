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    Марк Роллинз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве.
    Глава "Укрнафты" предложил инициировать досудебную санацию
    17:07 16.03.2016
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    По словам главы нефтегазодобывающей компании Марка Роллинза, на следующей неделе будет заседание наблюдательного совета по вопросу выплату налоговой задолженности.
    Здание офиса компании Укрнафта в Киеве
    "Укрнафту" подталкивают к банкротству из-за Коломойского - глава компании
    13:17 10.02.2016
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    Как убежден Марк Роллинз, если правительство отзовет лицензии, по закону он обязан будет остановить производство. По мнению Роллинза, на сегодня существуют люди, которым просто хочется наказать Коломойского.
    Марк Роллинз. Архивное фото
    Глава "Укрнафты" назвал цену нефти, при которой компания "начнет разрушаться"
    12:14 10.02.2016
    715Экономика кризисного времени: 2015-2016
    По словам Марка Роллинза, при условии падения цены на нефть до 25 долларов за баррель украинская компания сможет работать почти "в ноль", но определенные капитальные инвестиции она "все-таки вынуждена делать".
    Марк Роллинз. Архивное фото
    Яценюк пригрозил главе "Укрнафты" увольнением из-за дивидендов
    08:09 25.12.2015
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    Марк Роллинз, который имеет степени магистра в области математики Кембриджского университета (1985) и доктора технических наук Оксфордского университета (1989), возглавил компанию в сентябре.
    АЗС Укрнафта
    "Укрнафта" намерена до 2 октября выплатить дивиденды за 2014 год
    17:00 28.09.2015
    97Отставка Коломойского. Что дальше.
    Соответствующее заявление сделал в понедельник глава компании Марк Роллинз. По его словам, дивиденды прошлый год "Укрнафта" планирует выплатить "как можно скорее".
    Андрей Коболев и Марк Роллинз (крайний справа на первом плане)
    Набсовет "Укрнафты" 28 сентября утвердит Роллинза главой компании - Яценюк
    14:41 18.09.2015
    163Отставка Коломойского. Что дальше.
    По словам премьера, перед согласованием Кабмином контракта с Роллинзом была проведена встреча, на которой британец согласился внести в документ пункт о том, что он обязуется гарантировать выплату государству долгов по дивидендам.
    Марк Роллингз
    Кабмин согласовал контракт нового главы "Укрнафты" Роллинза
    15:12 16.09.2015
    144Громкие отставки и назначения в Украине
    Полномочия предыдущего председателя правления "Укрнафты" были досрочно прекращены. Демчишин сообщил, что новый глава компании в течение месяца должен подать кандидатуры в состав правления.
    Здание Укрнафты. Архивное фото
    Назначение Роллинза главой "Укрнафты" - причины и последствия
    10:10 23.07.2015
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    Генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что у Марка Роллинза есть профессиональные знания и есть большой опыт работы с разными группами акционеров.
    Андрей Коболев и Марк Роллинз (крайний справа на первом плане)
    Марк Роллинз. Справка
    19:12 22.07.2015
    839Громкие отставки и назначения в Украине
    Крупнейшую нефтегазодобывающую компанию "Укрнафта" возглавил президент BG Kazakhstan, британец Марк Роллинз. Решение было вынесено на собрании акционеров в среду.
    Марк Роллингз
    Марк Роллинз назначен главой "Укрнафты"
    16:35 22.07.2015
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    Решение абсолютным большинством голосов приняли акционеры компании на собрании в среду. Полномочия предыдущего председателя правления "Укрнафты", бельгийца Питера Ванхеке, были досрочно прекращены.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
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    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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