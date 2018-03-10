Как убежден Марк Роллинз, если правительство отзовет лицензии, по закону он обязан будет остановить производство. По мнению Роллинза, на сегодня существуют люди, которым просто хочется наказать Коломойского.
По словам Марка Роллинза, при условии падения цены на нефть до 25 долларов за баррель украинская компания сможет работать почти "в ноль", но определенные капитальные инвестиции она "все-таки вынуждена делать".
По словам премьера, перед согласованием Кабмином контракта с Роллинзом была проведена встреча, на которой британец согласился внести в документ пункт о том, что он обязуется гарантировать выплату государству долгов по дивидендам.
Генеральный директор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский в эфире радиостанции Голос Столицы отметил, что у Марка Роллинза есть профессиональные знания и есть большой опыт работы с разными группами акционеров.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".