Участники референдума дают утвердительный или отрицательный ответ на вопрос, одобряют ли они ратификацию соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. По данным нидерландского дипломата, 59% - "за", 41% - "против".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.