В выступлении главы МИД Польши не прозвучали слова о защите польских меньшинств в соседних с Польшей государствах и как именно мы будем помогать полякам, живущим в этих странах, заявил экс-депутат Сейма Ольшевский.
Польский политик Ольшевски считает, что сегодня кто-то хочет столкнуть народы Центрально-Восточной Европы – поляков, русских и украинцев, но очевидно, что пока что, ни у кого нет желания, ни на кого нападать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".