В преддверии саммита ЕС в Брюсселе СМИ сообщали, что в проекте итоговой резолюции саммита лидеров ЕC рассматривается применение санкций против РФ из-за Сирии. Однако на данный момент ЕС не упомянул о возможности введения новых санкций.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.