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    Марина Влади (Екатерина Полякова-Байдарова)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Владимир Высоцкий
    Личные вещи Владимира Высоцкого продадут на аукционе Drouot в Париже
    05:16 25.11.2015
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    Самым дорогим лотом предстоящих торгов стала посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата - 1980 - год смерти певца и инициалы Влади - MV.
    Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
    Марина Влади объяснила, зачем выставила вещи Высоцкого на аукцион
    18:01 13.10.2015
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    По словам актрисы, пришло время перебраться поближе к Парижу, и "дело не только в деньгах". Влади подчеркнула, что "поворачивает" свою жизнь и "бросается в будущее".
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Марина Влади выставляет личные вещи Высоцкого на аукцион в Париже
    03:15 12.10.2015
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    Среди выставляемых на аукцион вещей поэта - последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное на проездном билете от 11 июня 1980 года, по предварительным оценкам, цена лота составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
    Марина Влади
    Марина Влади отсудила около $28 тыс за опорочившую ее честь статью
    11:22 22.04.2014
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    Савеловский суд Москвы частично удовлетворил иск Марины Влади о защите чести и достоинства, постановив взыскать с ЗАО "Экспресс-газета" около 28 тысяч долларов.
    Французская актриса кино, театра Марина Влади
    Марина Влади требует $311 тыс за публикацию недостоверных сведений
    13:42 01.11.2013
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    В иске вдова Высоцкого просит суд обязать ИД "Комсомольская правда" опровергнуть не соответствующие действительности сведения, опубликованные в "Экспресс-газете".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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