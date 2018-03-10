Самым дорогим лотом предстоящих торгов стала посмертная маска Высоцкого, выполненная из сплава бронзы и серебра. На обороте маски красным маркером написана дата - 1980 - год смерти певца и инициалы Влади - MV.
Среди выставляемых на аукцион вещей поэта - последнее стихотворение Владимира Высоцкого, написанное на проездном билете от 11 июня 1980 года, по предварительным оценкам, цена лота составляет от 10 тысяч до 15 тысяч евро.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".