Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Депутат рассказала, что у метро "Лесная" у нее "вызывающе открыто" похитила телефон некая девушка. Кочур сразу же обратилась в полицию. Правоохранительные органы открыли по данному факту уголовное дело.