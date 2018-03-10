Первый заместитель главы АМКУ Мария Нижник уточнила, что Антимонопольный комитет считал необходимым дождаться решения высшей украинской судебной инстанции Верховного суда по иску "Газпрома", чтобы минимизировать риски.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.